مباراة الوداد والترجي.. إيقاف اللقاء بسبب عطل تقنية VAR (فيديو)

شهدت مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا واقعة تحدث لأول مرة، وهي توقف المباراة لأكثر من نصف ساعة بعد تعطل تقنية الفار.

وأحرز الوداد هدف التعادل في شباك الترجي ولكن حكم المباراة بكاري جاساما ألغى الهدف، وسط اعتراض لاعبي الفريق المغربي والجهاز الفني.

وحاول الحكم اللجوء إلى تقنية الفيديو، ولكن تم إبلاغه بوجود عطل، ما اضطر لاعبي الوداد والجهاز الفني للاعتراض وعدم مغادرة أرضية الملعب وسط فوضى من الطرفين، وفق ما أذاعته فضائية ”بي إن سبورتس“.

واضطر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي ”كاف“ للنزول إلى أرض ملعب رادس مع رئيس الاتحاد المغربي والتنسي لتهدئة الأجواء، في انتظار القرار النهائي.

الإتحاد الأفريقي يخفق مرة أخرى.. ???? إيقاف نهائي #دوري_أبطال_أفريقيا أكثر من 15 دقيقة حتى الآن بسبب مشاكل في استخدام تقنية ”الفار“!#CAFCLFinal pic.twitter.com/mXIFNT9Pm5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 31, 2019

نقاشات على أرضية الملعب بحضور رئيس الإتحاد الأفريقي أحمد أحمد..#CAFCLFinal pic.twitter.com/cojEBhAcfK — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 31, 2019

وتقدم يوسف البلايلي لاعب نادي الترجي التونسي بهدف في شباك الوداد المغربي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين عل ملعب رادس.

وأحرز البلايلي هدف التقدم لفريقه من تسديدة صاروخية رائعة مع نهاية الشوط الأول.

وفرض التعادل كلمته على لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب يوم الجمعة الماضي بهدف لكل فريق، وهو ما يجعل الاحتمالات مفتوحة في مباراة حسم اللقب القاري بين الترجي حامل اللقب والوداد الباحث عن حصد البطولة الثالثة في تاريخه.