”زلة لسان“ مسؤول سابق في نادي الأفريقي التونسي على الهواء تشعل أزمة مع جمهور الترجي (فيديو)

أشعل علي علولو، الناطق الرسمي السابق للنادي الأفريقي التونسي، أزمة مع جماهير الترجي بسبب تصريح تلفزيوني له، يوم الثلاثاء، تمنى فيه سقوط المدرج بجماهير الأخير.

وقال علولو بصوت خافت، أثناء تواجده في برنامج تلفزيوني على قناة ”تونسنا“ المحلية: ”إن شاء الله سيسقط الملعب بهم“.

وجاء تصريح علولو تعليقا على المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، التي ستجمع الترجي الرياضي التونسي بنظيره الوداد المغربي، يوم الجمعة المقبل في ملعب رادس.

وأثار تصريح علولو موجة استنكار واسعة من جماهير الترجي، ونقلت صفحات المشجعين في مواقع التواصل الاجتماعي حالة الغضب من هذا التصريح.

وتسبّب تصريح علولو في إقدام عدد من محبّي الترجي على الاعتداء على سيارة علولو وتهشيمها.

وأصدرت قناة ”تونسنا“ بيانا اعتذرت فيه عن ما ورد على لسان علولو في برنامج ”سبور تونسنا“، مشيرة إلى أن ما قاله علولو كان ”في غفلة من الجميع“.

وأشارت القناة في بيانها، إلى أن ما قاله ضيفها لا تتحمل مسؤوليته مطلقا، مؤكدة مساندتها للترجي الرياضي التونسي، متمنية فوزه في المباراة النهائية.

وعلّقٌ المدير الرياضي في فريق الترجي الرياض التونسي، رياض بالنور، على تصريح علولو، قائلا: ”من يتمنى الموت لأخيه المسلم لا يمكن أن يكون من صنف البشر“.

وأضاف بالنور في تدوينة نشرها على صفحته في موقع فيسبوك: ”مثل هذا التصريح لا يمكن أن يزيدنا سوى إصرارا وعزما على الفوز يوم الجمعة المقبل“.

ووجه رياض بالنور رسالة إلى علي علولو، قائلا: ”أمثالك من أعداء النجاح، لا يمكن أن ينفعوا لا أنفسهم ولا فرققهم، ولأجل الترجي وعندما تقتضي الضرورة سنموت، لكننا سنموت رجالا وليس في البرامج التلفزيونية“.

يذكر أن الترجي الرياضي ونظيره الأفريقي يعدان من أعرق الفرق الرياضية في تونس.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف دون رد حيث سجل الإيفواري فوسيني كوليبالي الهدف الأول للترجي في الدقيقة 44 وعادل الإيفواري الشيح إبراهيم كومارا التعادل للوداد في الدقيقة 79.