الإسماعيلي يودّع دوري أبطال أفريقيا وفوز الأفريقي التونسي على قسنطينة الجزائري (فيديو)

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يتصدر المجموعة شباب قسنطينة برصيد 10 نقاط ومازيمبي الثاني بـ 8 نقاط والأفريقي الثالث بـ 7 نقاط فيما تذيل المجموعة وودَّع البطولة رسميًا بعد فشله في الحفاظ على حظوظه في التأهل فريق الإسماعيلي بنقطتين فقط.