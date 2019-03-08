الإسماعيلي يودّع دوري أبطال أفريقيا وفوز الأفريقي التونسي على قسنطينة الجزائري (فيديو)

ودَّع فريق الإسماعيلي المصري بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم من ثُمن النهائي (دور المجموعات) بعد 5 مباريات فقط بالمجموعة الثالثة، وقبل خوضه لمباراة الجولة السادسة.
وتعادل الإسماعيلي بصعوبة كبيرة على ملعبه مع مازيمبي الكونغولي بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة.
وتقدم مازيمبي بهدف عن طريق إيليا ميشكاك في الدقيقة 40 من زمن اللقاء.
وعاد الإسماعيلي بهدف التعادل عبر عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 55 من زمن المباراة.
شاهد ملخص مباراة .. نادي الإسماعيلي المصري 1-1 مازمبي الكونغولي
الجولة الرابعة – دوري أبطال أفريقيا 2019 https://t.co/kmwxfWFAas
— CAF – عربي (@caf_online_AR) ٨ مارس ٢٠١٩
وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلب الأفريقي التونسي على مضيفه شباب قسنطينة الجزائري بهدف نظيف.
وأحرز هدف اللقاء الوحيد، البوركيني باسيرو كومباوري في الدقيقة 45 من زمن المباراة.
وبذلك، اشتعلت المنافسة بين ثلاثي القمة في المجموعة على بطاقتي التأهل لربع النهائي للبطولة القارية.
شاهد ملخص مباراة .. النادي الرياضي القسنطيني 0-1 النادي الأفريقي التونسي
الجولة الرابعة – دوري أبطال أفريقيا 2019 https://t.co/DrFKrxXaIj
— CAF – عربي (@caf_online_AR) ٨ مارس ٢٠١٩
ويتصدر المجموعة شباب قسنطينة برصيد 10 نقاط، ومازيمبي الثاني بـ 8 نقاط، والأفريقي الثالث بـ 7 نقاط، فيما تذيل المجموعة وودَّع البطولة رسميًا بعد فشله في الحفاظ على حظوظه في التأهل، فريق الإسماعيلي بنقطتين فقط.