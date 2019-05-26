”كاف“ يكشف حكم مباراة الترجي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

عيّن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الحكم الغامبي باكاري جاسما لقيادة مباراة إياب نهائي دوري الأبطال، والتي ستجرى على ملعب رادس في تونس الأسبوع المقبل، كما عينت الحكم سيكزوي حكمًا مساعدًا مكلفًا بتقنية ”VAR“.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين غاساما لإدارة اللقاء الذي سيجمع فريق الوداد البيضاوي المغربي بمستضيفه الترجي التونسي، يوم الجمعة 31 مايو الجاري، على ملعب رادس في العاصمة تونس، وذلك بعد الجدل الذي أثاره تحكيم مباراة الذهاب بقيادة الحكم المصري جهاد جريشة، والتي عرفت أخطاءً تحكيمية احتج على إثرها الفريق المغربي، والاتحاد المغربي لكرة القدم.

وكان لقاء الذهاب الذي أجري، أمس الأول الجمعة، في العاصمة المغربية الرباط قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتأجل حسم التتويج إلى مباراة الإياب في تونس، حيث سيسعى كل فريق إلى الدفاع عن حظوظه لنيل اللقب.

وقاد بكاري جاساما مباراة إياب نهائي دوري الأبطال العام 2017 والتي تُوج خلالها الوداد الرياضي المغربي بطلًا لهذه المسابقة القارية بعد تغلبه على فريق الأهلي المصري بهدف نظيف.