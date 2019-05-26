الاتحاد المغربي يحتج على أداء حكم مباراة الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين ناديي الوداد المغربي والترجي الرياضي التونسي، والتي انتهت بالتعادل 1/1.

وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيانه، إن الحكم المصري جهاد جريشة، الذي أدار ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في الرباط، ارتكب أخطاءً فادحة أثّرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة.

وأشارت الرسالة إلى حالتين أثارتا جدلًا كبيرًا، وأثّرتا بشكل واضح على النتيجة، حيث لم يتم احتساب الهدف الذي سجله أيوب العملود، في الدقيقة 46، بداعي لمسه الكرة باليد في منطقة الجزاء، فيما تغاضى الحكم عن الإعلان عن ركلة جزاء لصالح الفريق المغربي، بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعي الفريق التونسي في منطقة الجزاء.

وطالب الاتحاد المغربي لكرة القدم برد عاجل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة ضد الحكم المصري.

وكان نادي الوداد البيضاوي المغربي قد تقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الأفريقي (كاف)، لكرة القدم والاتحاد الدولي (فيفا)، حول الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراته ضد فريق الترجي التونسي.

من جهة أخرى، قال الترجي التونسي إن المباراة شهدت العديد من التجاوزات في حق جماهير الفريق، والتي تؤكدها بوضوح العديد من مقاطع الفيديو والصور منذ نزال الجماهير بالعاصمة المغربية، حيث أشارت إلى الاعتداءات العنيفة التي تعرض لها جمهور الفريق والتي تسببت في إصابات بليغة للبعض منهم وأضرارًا مادية كبيرة“.

واستنكر الترجي الرياضي التونسي تعرض أفراد وفده الرسمي من مسؤولين ومرافقين ولاعبين غير مرسمين بقائمة المباراة إلى الرمي بالمقذوفات في مدرجات الملعب المخصصة له بجانب جماهيره، كما طالبت الجماهير التي لا تزال بالمغرب بتوخي الحيطة والحذر.