بالموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة، إلى ملعب ”المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله“ بمدينة الدار البيضاء المغربية لمتابعة المباراة المرتقبة بين الوداد المغربي وضيفه الترجي التونسي في جولة الذهاب للدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبدو الصِدام العربي بين طرفي نهائي دوري الأبطال مبشرًا بوجبة كروية دسمة خاصة أن الترجي هو حامل اللقب والوداد هو الفائز بالبطولة في العام قبل الماضي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي بالموعد والقنوات الناقلة كل التفاصيل المتعلقة بنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت المغرب، 23:00 بتوقيت تونس، 00:00 بتوقيت القاهرة، 01:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويتسع الملعب لحضور 60 ألف مشجع ويدير اللقاء الحكم المصري جهاد جريشة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

تاريخ مباريات الفريقين:

يميل التفوق التاريخي في مباريات الترجي والوداد لصالح الفريق التونسي على مدار 8 مواجهات سابقة بين الفريقين.

وتقابل الفريقان في نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية 1998 في شهر أكتوبر من ذلك العام، وفاز الترجي بنتيجة 4/1 في تونس، بعد خسارته في المغرب بنتيجة 0/2 ليصعد للنهائي ثم يفوز باللقب على حساب بريميرو دو أوغوستو الأنغولي.

وتجدد الصِدام بين الفريقين في نهائي دوري أبطال العرب العام 2009، وتقابل الفريقان يوم 9 مايو من ذلك العام بالمغرب، وفاز الترجي بهدف النيجيري مايكل إنرامو وتعادلا في تونس يوم 21 من نفس الشهر بعد أن سجل للوداد رفيق عبدالصمد وتعادل للترجي أسامة دراجي وتُوج الفريق التونسي باللقب.

وفي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا العام 2011، تقابل الفريقان وتعادلا 2/2 في المغرب، وسجل للوداد الكونغولي فابريس أونداما ويوسف القديوي، وأحرز للترجي وجدي بوغزي ووليد الهشري، ثم تعادلا في تونس دون أهداف، وصعد الفريقان عبر المجموعة ثم تجدد الصِدام في الدور النهائي وتعادلا في المغرب دون أهداف، ثم فاز الترجي في تونس بهدف الغاني هاريسون أفول وتُوج باللقب القاري.

وإجمالًا، تقابل الفريقان في 8 مواجهات، فاز الترجي 3 مرات وتعادلا في 4 مواجهات مقابل فوز وحيد للوداد، وسجل الفريق التونسي 7 أهداف مقابل 6 أهداف للفريق المغربي.

وتُوج الترجي باللقب القاري 3 مرات من قبل أعوام 1994 و2011 و2018، بينما فاز الوداد مرتين عامي 1992 و2017.

مشوار الفريقين

خاض الوداد مسيرة جيدة في النسخة الحالية بدأت بعبور صعب لعقبة جراف دي داكار السنغالي في دور الـ32 بالفوز 2/0 في المغرب، ثم الخسارة بنتيجة 1/3 في السنغال، وتأهل الفريق المغربي عبر المجموعة الأولى بعد الفوز في المغرب على أسيك الإيفواري وصن داونز الجنوب أفريقي وتعادل مع لوبي ستارز النيجيري، ثم فاز عليه في نيجيريا، وخسر أمام أسيك وصن داونز خارج دياره.

وتخطى الوداد حوريا الغيني في دور الـ8 بالتعادل دون أهداف في غينيا والفوز 5/0 في المغرب، ثم تخطي عقبة صن داونز في نصف النهائي بالفوز في المغرب بنتيجة 2/1 والتعادل سلبيًا في جنوب أفريقيا، ولعب الفريق 12 مباراة، فاز في 6 مواجهات وتعادل 3 مرات وتلقى 3 هزائم، وسجل 18 هدفًا واستقبل 10 أهداف، ويبقى هداف الفريق محمد ناهيري برصيد 5 أهداف.

وقطع الترجي حامل اللقب مشوارًا مميزًا بدور المجموعات تصدر خلاله المجموعة الثانية بـ4 انتصارات على حساب بلاتينيوم بطل زيمبابوي ذهابًا وإيابًا وعلى أورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي وحوريا الغيني في تونس وتعادل معهما خارج دياره.

وأطاح الترجي بعقبة الرياضي القسنطيني الجزائري في ربع النهائي بالفوز ذهابًا بنتيجة 3/2، وإيابًا بنتيجة 3/1، ثم أقصى مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي بالفوز 1/0 في تونس والتعادل دون أهداف في الكونغو.

وخاض الفريق بالنسخة الحالية 10 مباريات، وفاز 7 مرات وتعادل 3 مرات ولم يتلقّ أي هزيمة، وسجل الترجي 16 هدفًا واستقبل 5 أهداف فقط، ويعد يوسف بلايلي هداف الفريق بالبطولة بهدفين.

البنزرتي ضد الترجي

يقود أحلام الوداد المغربي المدرب القدير التونسي فوزي البنزرتي وهو المدير الفني الأسبق الذي حصد مع الترجي لقب دوري أبطال العرب العام 2017 في مصر وتولى قيادة أبناء باب سويقة في 4 ولايات مختلفة وقاده أيضًا لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا 1994.

وتحدث فوزي البنزرتي قبل اللقاء مؤكدًا أنه سيسعى مع الوداد لتحقيق اللقب القاري من خلال حصد نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب قبل الحسم في موقعة الإياب، ويغيب عن الفريق نجمه محمد ناهيري للإيقاف.

ويعتمد الوداد على تشكيلته التي تضم الحارس محمد رضا التكناوتي وأمامه الرباعي أيوب عملود والشيخ كمارا وأشرف داري وعبداللطيف نصير للدفاع وفي خط الوسط المخضرم صلاح الدين السعيدي ويحيى جبران ووليد الكرتي مع ثلاثي الهجوم زهير المترجي وإسماعيل الحداد ومحمد أوناجم.

الشعباني والتتويج الثاني

يعتمد الترجي على المشوار الرائع مع المدرب معين الشعباني الذي قاد الفريق للفوز باللقب القاري في الموسم الماضي، ويسعى الفريق التونسي لتحقيق نتيجة إيجابية وهو ما أكده مجدي تراوي المدرب العام للفريق التونسي قبل اللقاء موضحًا أن الترجي يعلم نقاط قوة وضعف الوداد.

ويستعيد الترجي خدمات مهاجمه طه الخنيسي بعد تعافيه من الإصابة، ويعتمد الفريق التونسي على التشكيلة التي تضم الحارس معز بن شريفية وأمامه الرباعي شمس الدين الذوادي وأيمن بن محمد وسامح الدربالي وخليل شمام للدفاع والإيفواري فوسيني كوليبالي والكاميروني فرانك كوم وغيلان الشعلالي للوسط وأنيس البدري ويوسف البلايلي وطه الخنيسي للهجوم.

وقال المدرب المصري أحمد أيوب الذي عمل مدربًا عامًا للأهلي المصري لشبكة ”إرم نيوز“ إنه واجه من قبل الوداد وأيضًا الترجي في مرات سابقة ويعلم جماهيرية الفريقين الكبيرين.

وأضاف ”الوداد تغيرت ملامحه بصورة كبيرة فالفريق المغربي يراهن على بعض الخبرات مثل صلاح السعيدي وأوناجم والحداد ولكن مركز رأس الحربة يمثل مشكلة بجانب ضعف الدفاعات أيضًا ولكن الترجي يبدو أكثر تماسكًا وفريق مستقر وثابت منذ سنوات وأتوقع مباراة تكتيكية وصعبة بين الفريقين“.