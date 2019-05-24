الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الوداد والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يحل نادي الترجي التونسي (البطل)، ضيفًا على منافسه الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019.

وتقام مباراة الوداد والترجي، اليوم الجمعة، الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة، 00:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على قناة beIN SPORTS HD 1.

وصعد الترجي إلى النهائي، للمرة الثانية على التوالي، بعدما تجاوز مازيمبي الكونغولي، بالفوز عليه 1/0 ذهابًا، ثم التعادل سلبيًا في مباراة الإياب.

في حين تغلب الوداد 2/1 على ماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا في ذهاب نصف النهائي في تونس، قبل أن يتعادلا سلبيًا في جنوب أفريقيا.

والترجي هو بطل النسخة الأخيرة بالفوز 4/3 بنتيجة إجمالية على الأهلي المصري، وقد حقق اللقب 3 مرات، أعوام 1994، و2011، و2018

في حين حقق الوداد لقب النسخة قبل الماضية (2017)، بالفوز 2/1 بنتيجة إجمالية على الأهلي المصري كذلك، علمًا أن النادي المغربي حقق اللقب مرتين، (1992، و2017).

وسبق أن تقابل الترجي والوداد 4 مرات في دوري أبطال أفريقيا، حيث تعادلا 2/2، ثم سلبيًا في دور الـ8 (مجموعات) العام 2011، قبل أن يتقابلا في نهائي النسخة ذاتها، حيث تعادلا سلبيًا في مباراة الذهاب، قبل أن يفوز الترجي 1/0 في الإياب.

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل، 31 مايو، على الملعب الأولمبي برادس.