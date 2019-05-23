أبرز تغريدات تويتر الرياضية.. وانياما يستعد للنهائي.. وريبيري يودع جماهير بايرن ميونخ (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي..

برشلونة يمتع جماهيره بأهدافه في مرمى فالنسيا

نشر نادي برشلونة الإسباني على ”تويتر“ مقطع فيديو لأهداف الفريق ضد فالنسيا في بطولة الدوري وقبل لقاء الفريقين يوم السبت المقبل، في نهائي كأس الملك، وكتب أعلى مقطع الفيديو.. ”استمتع بهذه الأهداف ضد فالنسيا قبل النهائي يوم السبت“.



أوناي إيمري المدير الفني لنادي آرسنال

نشرت الصفحة الرسمية لنادي آرسنال الإنجليزي على ”تويتر“ صورة للمدير الفني للفريق أوناي إيمري، وفي أعلى الصورة تصريحات للمدير الفني للمدفعجية يقول فيها ”لقد شعرت بالترحيب الشديد في هذا النادي الخاص، وقد قدم المؤيدون مساهمة كبيرة جدًا في ذلك، لقد حققنا معًا في عمليتنا بعض الذكريات الجيدة، لكن المهمة بالنسبة لي واضحة“.



وانياما يعلن استعداده للنهائي الأوروبي

نشر فيكتور وانياما لاعب توتنهام الإنجليزي صورة له على ”تويتر“ برفقة زميله موسى سيسوكو في أحد تدريبات الفريق؛ استعدادًا للمباراة المرتقبة ضد ليفربول، كإشارة للاستعدادات الجادة لرفاق وانياما لنهائي دوري الأبطال الأوروبي.

جورجينيو فينالدوم يحتفل بعيد ميلاد زميله

احتفل جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على ”تويتر“ بعيد ميلاد زميله في الفريق جو غوميز، وكتب فينالدوم أعلى الصورة ”كل عام وأنت بخير يا جو“.



إنييستا ينشر صور أبنائه

نشر إنييستا نجم نادي برشلونة السابق عبر صفحته الشخصية على ”تويتر“ صورة لأبنائه، واكتفى إنييستا بوضع قلوب فقط أعلى الصورة.



كاكا.. 12 سنة

احتفل اللاعب البرازيلي كاكا عبر ”تويتر“ بالذكري الثانية عشر للقب دوري الأبطال والذي حققه مع ناديه السابق إيه سي ميلان الإيطالي العام 2007 حيث وضع اللاعب صورة له وهو يحمل كأس دوري الأبطال مكتفيًا بكلمة ”12 عامًا“.

إيفان راكيتيتش جاهز للتألق في مجال الأحذية

نشر إيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر ”تويتر“، ممسكًا بأحد الأحذية الرياضية، وكتب اللاعب أعلى الصورة، ”جاهز للتألق في المجال“.



نيلسون سيميدو.. ينتظر مولوده

نشر نيلسون سيميدو، لاعب برشلونة صورة له على ”تويتر“، برفقة زوجته وكتب اللاعب أعلى الصورة ”سوف تنمو الأسرة“، في إشارة لانتظاره لمولوده.

فرانك ريبيري

حرص اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري على وداع جماهير نادي بايرن ميونخ، حيث نشر اللاعب على ”تويتر“ صورة له تجمعه بآرين روبن، والذي قرر النادي البافاري رحيلهما عن قلعة بايرن ميونخ، وكتب ريبيري ”هل تصدقها يا روبن؟ آخر تدريب لدينا شكرًا للجميع على التلويح بنا وداعًا“.



الترجي التونسي.. يفصلنا يوم واحد

أعلن نادي الترجي التونسي عبر ”تويتر“ عن استعداده للقاء الغد أمام نادي الوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري الأبطال، وكتب ”يوم واحد فقط“، كإشارة عن انتظار نادي الترجي لتلك المباراة كبداية لحسم اللقب للعام الثاني على التوالي.



عصام الحضري يشكر ”سكاي نيوز“

حرص عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق على توجيه الشكر عبر ”تويتر“ إلى شبكة ”سكاي نيوز“، حيث وضع الحضري صورًا له تجمعه بلويس فيغو وروبيرتو كارلوس، وبعض من نجوم العالم السابقين، وكتب الحضري أعلى الصور ”كل الشكر لـ“سكاي نيوز“، لاختياري في ليلة تكريم الأساطير، حقًا كانت ليلة أسطورية تليق بتكريم عظيم“.

