موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي

تأهل فريقا الترجي التونسي والوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقي، على الترتيب.

وكان الترجي قد تمكن من الفوز في جولة الذهاب على مازيمبي بهدف دون رد في المباراة التي جرت على الملعب الأولمبي في رادس بمعرفة يوسف بلايلي.

ونجح الترجي في فرض التعادل السلبي على مازيمبي ليحسم رفاق معز بن شريفية بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي.

النهائي تحدد الآن .. دوري أبطال إفريقيا ٢٠١٩#TotalCAFCL pic.twitter.com/zC9aMY3W4w — CAF – عربي (@caf_online_AR) May 4, 2019

وعلى ملعب لوفتوس فيرسفيلد في جنوب أفريقيا، قاد المدرب المخضرم فوزي البنزرتي فريق الوداد إلى النهائي بعد أن فرض التعادل السلبي أيضًا على صن داونز.

وكان الوداد قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد في المواجهة التي جرت في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

ومن المقرر أن يُقام نهائي دوري الأبطال ذهابًا في المغرب 24 مايو على أن تكون جولة الإياب في رادس يوم 31 من ذات الشهر.

يذكر أن الترجي هو صاحب لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري الأبطال، بعد أن تغلب على الأهلي المصري 4-3 في مجموع نتيجتي مباراتي الذهاب والإياب.