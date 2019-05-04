في مواجهة عربية قوية.. الترجي التونسي والوداد المغربي يتأهلان لنهائي دوري أبطال أفريقيا

تأهل ناديا الترجي التونسي والوداد المغربي للدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي دور نصف النهائي عصر، يوم السبت.

الترجي حل في إياب نصف النهائي ضيفًا على فريق مازيمبي الكونغولي، والأمر نفسه بالنسبة للوداد المغربي الذي حلّ ضيفًا على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

صافرة النهاية: التعادل السلبي يكفي الوداد، كما هو الحال مع الترجي، لنشهد نهائي عربي خالص للعام الثالث على التوالي في #دوري_أبطال_أفريقيا ????#CAFCL pic.twitter.com/TUicSyhh9T — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 4, 2019

ووقف حارس الترجي سدًا منيعًا أمام هجمات الفريق الكونغولي وأنقذ مرماه من أكثر من هدف ليحافظ على حظوظ ناديه في التأهل للنهائي.

وانتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي بين الفريقين لتحسم نتائج مباريات الذهاب المتأهلين إلى دور النهائي من البطولة.

وانتهت مباراة الذهاب بين مازيمبي والترجي بهدف للفريق التونسي على ملعبه، بينما فاز الوداد المغربي على أرضه بهدفين مقابل هدف للفريق الجنوب أفريقي.