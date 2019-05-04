في مواجهة عربية قوية.. الترجي التونسي والوداد المغربي يتأهلان لنهائي دوري أبطال أفريقيا

في مواجهة عربية قوية.. الترجي التونسي والوداد المغربي يتأهلان لنهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: فريق التحرير

تأهل ناديا الترجي التونسي والوداد المغربي للدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي دور نصف النهائي عصر، يوم السبت.

الترجي حل في إياب نصف النهائي ضيفًا على فريق مازيمبي الكونغولي، والأمر نفسه بالنسبة للوداد المغربي الذي حلّ ضيفًا على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ووقف حارس الترجي سدًا منيعًا أمام هجمات الفريق الكونغولي وأنقذ مرماه من أكثر من هدف ليحافظ على حظوظ ناديه في التأهل للنهائي.

وانتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي بين الفريقين لتحسم نتائج مباريات الذهاب المتأهلين إلى دور النهائي من البطولة.

وانتهت مباراة الذهاب بين مازيمبي والترجي بهدف للفريق التونسي على ملعبه، بينما فاز الوداد المغربي على أرضه بهدفين مقابل هدف للفريق الجنوب أفريقي.

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