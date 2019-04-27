الترجي التونسي يعبر مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

حقق فريق الترجي الرياضي التونسي (حامل اللقب)، يوم السبت، فوزًا مقلقًا على ضيفه مازيمبي الكونغولي بهدف نظيف في ذهاب المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وللتأهل إلى النهائي القاري، يكفي الترجي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 1-0 في لقاء الإياب بالكونغو الديمقراطية.

بينما يحتاج مازيمبي للفوز بفارق أكثر من هدف في لقاء العودة الذي سيقام على أرضه ووسط جمهوره للتأهل إلى النهائي القاري.

ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا | الترجي التونسي 1 × 0 مازيمبي الكونجولي | هدف الترجي الأول HD via @i7S8R_ pic.twitter.com/0qXHYEZdat — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD312) April 27, 2019

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة 51 بادر الترجي بالتسجيل عن طريق يوسف بلايلي لتزداد الإثارة في فعاليات اللقاء.

بعدها شهدت المباراة طرد شونغو كاباسو في الدقيقة 72 ليلعب مازيمبي الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

وفشل لاعبو الترجي في استغلال النقص العددي بصفوف المنافس وتسجيل المزيد من الأهداف، ليكتفي بطل تونس بهدف نظيف لتزداد المهمة تعقيدًا عليه في لقاء الإياب.