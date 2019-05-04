مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت جولة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بقمتين بين مازيمبي الكونغولي مع الترجي التونسي، وصن داونز الجنوب أفريقي والوداد البيضاوي المغربي.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت الرابع من مايو، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا:

مازيمبي من الكونغو الديمقراطية VS الترجي التونسي، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

صن داونز الجنوب أفريقي VS الوداد البيضاوي المغربي، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري الإنجليزي:

بورنموث VS توتنهام هوتسبير، الساعة الـ14:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ13:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

نيوكاسل يونايتد VS ليفربول، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

إسبانيول VS أتلتيكو مدريد، الساعة الـ15:15 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:15 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

سيلتا فيغو VS برشلونة، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي:

أودينيزي VS إنتر ميلان، الساعة الـ21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ22:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ VS هانوفر، الساعة الـ16:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

فيردر بريمن VS بروسيا دورتموند، الساعة الـ19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان VS نيس، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

بوردو VS أنغيه، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

الدوري المغربي:

سريع واد زم VS الرجاء البيضاوي، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية المغربية.

الفتح الرباطي VS الجيش الملكي، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية المغربية.

الدوري الأردني:

الوحدات VS ذات راس، الساعة الـ19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الأردنية.

الدوري الكويتي:

القادسية VS السالمية، الساعة الـ17:40 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:40 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الكويتية.

الجهراء VS الكويت، الساعة الـ17:40 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:40 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الكويتية.

نهائي كأس الجزائر:

شباب بلوزداد VS شبيبة بجاية، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على القناة الجزائرية الأرضية.