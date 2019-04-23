أهداف مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني.. 2-1 للفريق التونسي (فيديو)

تقدم وليد الشعلة لاعب نادي الهلال السوداني بهدف في شباك نظيره النجم الساحلي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إياب ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية)، والتي تُلعب في العاصمة المصرية القاهرة.

وأحرز وليد الهدف الأول للهلال في الدقيقة 30 من الشوط الأول، بعد أن قابل الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد قوية في شباك الفريق التونسي.

وأدرك كريم عريبي التعادل للنجم الساحلي من خطأ فادح لدفاع الفريق السوداني.

وفي الشوط الثاني نجح النجم في إحراز الهدف الثاني.

هدف ⚽️وليد الشعلة يعيد الأمل للهلال السوداني بهدف أول! الهلال 1 النجم الساحلي 0#CAFCC pic.twitter.com/ksxdWosSCd — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

وتقام مباراة إياب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بين الهلال السوداني والنجم الرياضي الساحلي على ملعب الجيش المصري بمدينة السويس، بناءً على قرار الكاف جراء ”الوضع الأمني في السودان“.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز النجم الساحلي الأسبوع الماضي بثلاثة أهداف لهدف.