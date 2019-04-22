موعد مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني في ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي

يسعى النجم الساحلي التونسي المنتشي بتتويجه العربي لمواصلة نجاحاته بحسم التأهل للدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عندما يواجه الهلال السوداني في إياب دور الـ8 غدًا الثلاثاء.

ويأمل النجم الساحلي في الاستفادة من فوزه على أرضه 3/1 في جولة الذهاب وافتقاد منافسه السوداني لجماهيره الغفيرة والحماسية بعد قرار الاتحاد الأفريقي للعبة تأجيل المباراة ونقلها إلى مصر.

وكان الاتحاد الأفريقي للعبة قرر نقل المباراة إلى استاد الجيش بمدينة السويس المصرية بسبب الأحداث التي يمر بها السودان حاليًا.

كما يعوّل النجم الساحلي على الروح المعنوية العالية للاعبيه بعد نجاح الفريق في إحراز لقب كأس العرب للأندية الأبطال بفوزه 2/1 على الهلال السعودي في المباراة النهائية.

وسيحاول النجم الساحلي أن يتجاوز نشوة تتويجه باللقب العربي واستعادة التركيز لتجنب الوقوع في فخ الغرور أمام منافسه المتحفز لانتزاع بطاقة التأهل للمربع الذهبي بكأس الاتحاد الأفريقي.

وسيفتقد النجم الساحلي لجهود لاعب الوسط محمد أمين بن عمر بعد إصابته في مواجهة الهلال السعودي بنهائي كأس العرب.

وفي المقابل، سيحاول الهلال السوداني الذي يحتاج للفوز 2/0 أو بفارق أكثر من هدفين اللعب مهاجمًا لكن دون اندفاع لتجنب قبول أهداف قد تعقد مهمته في انتزاع التأهل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني غدًا الثلاثاء، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1.