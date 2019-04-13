ماذا قال لاسارتي بعد وداع النادي الأهلي المصري دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز؟

كشف مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، موقفه من تقديم الاستقالة من تدريب القلعة الحمراء، بعد وداع بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور الثمانية، بعد الخسارة 5/1، أمام صن داونز الجنوب أفريقي، بمجموع لقاءي الذهاب والعودة.

وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي: ”لم ولن أفكر في تقديم استقالة من تدريب الأهلي، خاصة أنني توليت تدريب الفريق منذ فترة قصيرة جدًا، وأحتاج وقتًا أطول لكي تظهر البصمة الفنية الكاملة على الفريق“.

وأضاف: ”عندما توليت تدريب الأهلي، كان الأمر في غاية الصعوبة، في ظل الإصابات العديدة في صفوف الفريق، والانهيار النفسي نتيجة خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا الماضي أمام الترجي“.

وأوضح أن الفريق قدم لقاء جيدًا اليوم أمام صن داونز، ولو أحرزت فرصة وليد أزارو في الدقيقة الأولى، وكرة عمرو السولية التي اصطدمت بالعارضة، لتغير سيناريو اللقاء تمامًا.

وتابع: ”شاهدنا مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان الشهيرة لتحفيز اللاعبين، لكن صن داونز نظم نفسه دفاعيًا بشكل جيد، أنا فخور بما قدمه لاعبو الأهلي ولكن هذه هي كرة القدم“.

من جانبه علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، على خروج الأهلي من البطولة.

وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”حظ عثر.. قدر الله وما شاء فعل“.

وعن لقاء الأهلي وبيراميدز، قال آل الشيخ: ”الأهلي سيفوز يوم الخميس، لأن الأهلي عندما يتصدر لا يفرط بالمركز الأول.. طموحنا المحافظة على المركز الثاني بعد الأهلي.. وأتوقع أسوأ لاعب في المباراة عبدالله السعيد“.

يذكر أن الأهلي سيلتقي مع بيراميدز، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.