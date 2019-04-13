الأهلي المصري يهزم صن داونز ويودع دوري أبطال أفريقيا

ودع الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في حصد اللقب القاري برصيد ثماني مرات، دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم رغم فوزه 1-صفر على ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي اليوم السبت.

وتأهل صن داونز إلى قبل النهائي بعد التفوق 5-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الثمانية بعد سابق فوزه بخماسية دون رد.

وسجل المغربي وليد أزارو هدف المباراة الوحيد بضربة رأس في الدقيقة 68 وسط حضور أكثر من 30 ألف متفرج في استاد الجيش المصري ببرج العرب على مشارف الإسكندرية.

وألغى الحكم هدفا للنيجيري جونيور أجايي مهاجم الأهلي بداعي التسلل في بداية الشوط الثاني وبدا من الإعادة التلفزيونية أن بطل مصر كان يستحق الهدف.

وأشرك مارتن لاسارتي مدرب الأهلي، الذي بات مهددا بفقدان منصبه، الثلاثي الهجومي ناصر ماهر ومروان محسن وصلاح محسن في الشوط الثاني لكن الفوز الكبير المطلوب لم يتحقق في النهاية.

وسيلعب صن داونز مع الوداد البيضاوي المغربي أو هورويا الغيني.

وبات صن داونز ثاني المتأهلين إلى قبل النهائي بعد فوز مازيمبي ممثل الكونجو الديمقراطية 4-1 على سيمبا التنزاني في إياب دور الثمانية في وقت سابق اليوم وبعد التعادل دون أهداف في الذهاب.