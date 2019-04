الأهلي المصري يهزم صن داونز ويودع دوري أبطال أفريقيا

View this post on Instagram

ودع الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في حصد اللقب القاري برصيد ثماني مرات، دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم رغم فوزه 1-صفر على ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي اليوم السبت. . وتأهل صن داونز إلى قبل النهائي بعد التفوق 5-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الثمانية بعد سابق فوزه بخماسية دون رد.