هدف مباراة الأهلي وصن داونز.. وليد أزارو يضع الفريق الأحمر في المقدمة (فيديو)

هدف مباراة الأهلي وصن داونز.. وليد أزارو يضع الفريق الأحمر في المقدمة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل وليد أزارو الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره صن داونز، في المواجهة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب ”برج العرب“، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلي للتأهل إلى دور الأربعة في بطولته المحببة إلى تقديم أداء استثنائي، وتحقيق فوز بنتيجة عريضة جدًا يعوّض من خلالها ما فاته ذهابًا.

وسيؤدي فوز الأهلي بنتيجة 5-0 إلى جرّ اللقاء للأشواط الإضافية، لكن فوزه بستة أهداف دون ردٍ يؤهله، وكذلك الحال بالنسبة لأي انتصار بفارق 6 أهداف في حال تمكن الضيف من التسجيل في مرماه (7-1 تؤهل الأهلي – 6-1 تؤهل الضيف).

والهدف الثاني لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 74.

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