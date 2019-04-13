موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف النادي الأهلي المصري منافسه ماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا، اليوم السبت، ضمن مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019.

وتقام مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز، اليوم السبت، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1.

وتعرض الأهلي لخسارة مهينة في مباراة الذهاب بنتيجة 0/5، وهي الأكبر في تاريخ مشاركاته بالمسابقات الأفريقية.

ووعد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بتقديم وجه مغاير ومختلف تمامًا عن موقعة الذهاب، ويحتاج الأهلي إلى الفوز بفارق 6 أهداف للتأهل إلى نصف النهائي.

والأهلي أكثر الأندية تتويجًا بدوري أبطال أفريقيا برصيد 8 ألقاب، آخرها العام 2013، وهو وصيف آخر نسختين.

وطلب الأهلي من الجهات الأمنية الموافقة على حضور 60 ألف متفرج لكن الموافقة النهائية جاءت بحضور 30 ألفًا فقط رغم أن سعة إستاد برج العرب بالإسكندرية تبلغ 68 ألف متفرج.

ووافق مسؤولو الأهلي على طلب صن داونز بتخصيص مدرج داخل استاد برج العرب لجماهيره التي لن يقل عددها عن 150 مشجعًا.