الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

يعوّل النادي الأهلي المصري على مساندة ومؤازرة جماهيره لتحقيق معجزة الفوز بفارق 6 أهداف على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا، غدًا السبت.

ويحتاج الأهلي، بطل القارة 8 مرات، للفوز بفارق 6 أهداف لتعويض خسارته 0/5 في مباراة الذهاب، يوم السبت الماضي.

ويعوّل الجهاز الفني لبطل مصر على حضور جماهيري مكثف لمؤازرة الفريق في مهمته الصعبة.

وطلب الأهلي من الجهات الأمنية الموافقة على حضور 60 ألف متفرج، لكن الموافقة النهائية جاءت بحضور 30 ألفًا فقط، رغم أن سعة استاد برج العرب بالإسكندرية تبلغ 68 ألف متفرج.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي لموقع النادي على الإنترنت: ”جمهور الأهلي هو سلاح الفريق أمام صن داونز. جميع اللاعبين سيخوضون المباراة بروح عالية. لا بد أن نعد أنفسنا بكل قوة وتركيز على المستويين الإداري والمعنوي“.

وأشار إلى أن الفوز على مصر للمقاصة في الدوري المحلي والانفراد بصدارة البطولة بعد خسارة الزمالك أمام المصري البورسعيدي، أمس الخميس، منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.

ووجّه محمد يوسف المدرب المساعد للأهلي رسالة للجماهير، قائلًا: ”ننتظركم في برج العرب خلال لقاء صن داونز، غدًا؛ لأنكم العامل الرئيسي في كل انتصاراتنا وأنتم اللاعب رقم واحد“.

وسيعتمد مارتن لاسارتي مدرب الأهلي على مهاجمين اثنين هما مروان محسن والمغربي وليد أزارو لزيادة القوة الهجومية، وخلفهما النيجيري جونيور أجايي وناصر ماهر ورمضان صبحي.

كما سيدفع المدرب بالثنائي عمرو السولية وحمدي فتحي لغلق المساحات أمام هجمات الضيوف.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز، غدًا السبت، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1.