النادي الأهلي المصري يوجه خطابًا للجهات الأمنية قبل مباراة العودة أمام صن داونز

يحلم النادي الأهلي المصري بأن يسمح الأمن للجمهور بحضور 60 ألف متفرج، عندما يستضيف صن داونز الجنوب أفريقي، يوم السبت المقبل، بحثًا عن تعويض هزيمة تاريخية بنتيجة 5-صفر في دوري أبطال أفريقيا.

وبات الأهلي قاب قوسين أو أدنى من الخروج من دوري الأبطال بعدما تعرض لأكبر هزيمة في تاريخه القاري أمام صن داونز، أمس السبت.

وقال محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، إنه تلقى خطابًا من الاتحاد المصري يفيد بموافقة الاتحاد الأفريقي على إقامة مباراة إياب دور الثمانية في استاد الجيش المصري ببرج العرب.

وكان الاتحاد الأفريقي أبدى قلقه من سوء أرضية الملعب التي أثارت سخرية الكثيرين، خاصة في مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، والتي خرجت بشكل متواضع وانتهت دون أهداف نهاية الشهر الماضي.

وأضاف مرجان لموقع النادي، اليوم الأحد: ”الأهلي خاطب اتحاد الكرة من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير المسموح لها بحضور المباراة إلى 60 ألف مشجع؛ نظرًا لأهمية المباراة وحاجة الفريق لجماهيره في هذه المباراة“.

ويسمح الأمن في المباريات الأفريقية بحضور حوالي عشرة آلاف متفرج، بينما تقام المباريات المحلية المهمة، وآخرها الأهلي مع الزمالك، بحضور العشرات فقط.

ويأتي حرمان المشجعين من حضور المباريات، بينما من المنتظر أن تستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية بعد أشهر قليلة بمشاركة 24 منتخبًا.