لاسارتي مدرب النادي الأهلي المصري يرفض الاستقالة ويلوح بالشرط الجزائي

كشف مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، عن موقفه من الرحيل عن تدريب القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية، خاصة بعد أن تعرض الفريق لهزيمة تاريخيه غير مسبوقة أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء السبت.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”لاسارتي رفض بشدة الضغوط التي تمارس عليه من قبل الإدارة من أجل تقديم استقالته بعد لقاء العودة أمام صن داونز، يوم السبت المقبل، وأكد أنه يرغب في استكمال تعاقده مع الفريق، خاصة أن خسارة لقاء أو بطولة ليست نهاية العالم، وأكد أنه سيطور أداء الفريق بداية من الموسم المقبل بعد خوض فترة إعداد قوية، وضم صفقات في خط الدفاع نقطة الضعف الكبيرة في الفريق“.

وأضاف المصدر: ”لاسارتي أكد لأعضاء الجهاز الفني المعاون له أثناء رحلة العودة من جنوب أفريقيا، أن الإدارة لو ترغب في رحيله عليها إقالته من منصبة، خاصة أنه لن يتنازل عن الشرط الجزائي، لأنه حصل على وعد من محمود الخطيب، رئيس النادي، بأنه لن يرحل حتى لو خسر بطولة أفريقيا“.

وتابع: ”لاسارتي أكد أن الفريق يدفع ثمن ضغط المباريات الرهيب في الموسم الحالي، وما حدث أمام صن داونز طبيعي في ظل الانهيار البدني للاعبي الفريق، بسبب خوض لقاء الاتحاد في الدوري، يوم الثلاثاء، ثم السفر لمسافة طويلة لجنوب أفريقيا“.

وحدد مجلس إدارة الأهلي، قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب الأورغوياني والمقدرة بـ 3 أشهر حال فسخ التعاقد من أي طرف.

ومن جانب آخر، استقر الجهاز الفني على إجراء عدة تغييرات في تشكيل الفريق في لقاء مصر المقاصة، من أجل منح الأساسيين راحه مناسبة، استعدادًا للقاء العودة، يوم السبت المقبل، أمام صن داونز، إذ يرغب الجهاز الفني بالفوز بنتيجة كبيرة حتى لو لم يتأهل، لرد الاعتبار أمام الجماهير الحمراء.

ومن المقرر أن يدفع لاسارتي برامي ربيعة وحمدي فتحي ووليد أزارو وحسين الشحات ومحمود وحيد وصالح جمعة، في التشكيل الأساسي للفريق.

ومن جانب آخر، رفض اتحاد الكرة، بشكل نهائي الاستجابة لطلب الأهلي بتأجيل لقاء مصر المقاصة في بطولة الدوري العام، يوم الأربعاء المقبل، وكذلك الحال للقاء الزمالك والمصري في البطولة ذاتها، خاصة أن الجدول ليس به مكان خال لأي لقاء، وتسود حالة من الرضا في لجنة المسابقات بسبب اقتراب الأهلي من الخروج الأفريقي، لأنه سيسمح للجنة الانتهاء من مباريات الأهلي في الدوري في أسرع وقت، وتنتظر اللجنة موقف الزمالك في الكونفدرالية ، ففي حالة خروج النادي، ستتمكن اللجنة من الانتهاء من البطولة قبل أمم أفريقيا 2019.

برج العرب

إلى ذلك، نجح النادي الأهلي المصري، في نقل لقاء الفريق ضد صن داونز في إياب دور الثمانية، لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، بدلًا من استاد السويس.

وكان الجهاز الفني للفريق الأحمر، تمسك بخوض لقاء العودة، على ملعب برج العرب، بسبب الرغبة في تعويض الهزيمة الكبيرة في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة، ويرى الجهاز الفني أن برج العرب الأنسب لخطة الفريق في لقاء العودة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، الموافقة على إقامة اللقاء، في برج العرب، بعد ضغوط اتحاد الكرة المصري، خاصة بعد أن وعد بظهور الأرضية بشكل جيد.

وكان ”كاف“ أرسل خطابًا رسميًّا لاتحاد الكرة المصري، يؤكد فيه رفض إقامة مباريات الأندية المصرية في برج العرب بسبب سوء أرضية الملعب.