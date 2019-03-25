النادي الأهلي المصري يطلب تأجيل مباراته ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، عن إجرائه اتصالات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ من أجل تأجيل مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي لمدة 24 ساعة.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الـ5 من أبريل المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لكن الأهلي سيطلب إقامتها يوم الـ 6 من أبريل، نظرًا لظروف الطيران، وعدم وجود رحلة طيران مناسبة للسفر إلى جنوب أفريقيا، وارتباط الفريق بمباراة أمام فريق الاتحاد السكندري يوم الـ2 من أبريل في بطولة الدوري، وفقًا لما ذكره الأهلي عبر موقعه الرسمي، يوم الاثنين.

وقال عبدالحفيظ، إن هناك صعوبة كبيرة في إقامة المباراة ـيوم الـ الـ5 من أبريل، خصوصًا أن الفريق سوف يصل إلى جنوب أفريقيا يوم الـ 4 من أبريل قبل المباراة بأربع وعشرين ساعة فقط؛ ما يمثل ضغطًا كبيرًا على اللاعبين؛ جراء رحلة الطيران الشاقة إلى جنوب أفريقيا، وعدم حصولهم على الراحة اللازمة قبل مواجهة صن داونز.

وأشار عبد الحفيظ، إلى أنه يتمنى أن يراعى الاتحاد الأفريقي الظروف التي يمر بها الأهلي، ويقوم بتأجيل المباراة لمدة يوم للأسباب السابقة.

ويرتبط الفريق الأحمر بمواجهة الاتحاد السكندري، يوم الـ2 من أبريل/نيسان، في الدوري المصري الممتاز.