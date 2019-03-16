النادي الأهلي المصري يبلغ دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا وشبيبة الساورة يودعها

بلغ النادي الأهلي المصري دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه الكبير 3-صفر على ضيفه شبيية الساورة الجزائري الذي ودع المسابقة اليوم السبت.

وتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد عشر نقاط متقدما بفارق نقطتين عن الفريق الجزائري الذي تراجع للمركز الثالث ليودع البطولة.

وبلغ سيمبا التنزاني أداور خروج المغلوب بفضل هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع منحه الفوز 2-1 على ضيفه فيتا كلوب من الكونجو الديمقراطية متذيل الترتيب بسبع نقاط.

وأحرز مروان محسن ثنائية للأهلي في الشوط الأول حيث افتتح التسجيل بعد نصف ساعة من البداية بعد تمريرة عرضية رائعة من التونسي علي معلول، أفضل لاعب في المباراة، وضاعف النتيجة قبل نهاية الشوط بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة اخرى من معلول.

وجعل البديل حسين الشحات النتيجة 3-صفر لبطل القارة ثماني مرات في الدقيقة 82 بتسديدة قوية من مدى قريب بعد تمريرة متقنة من رمضان صبحي.