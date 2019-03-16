مارتن لاسارتي مدرب النادي الأهلي المصري يحسم موقف مؤمن زكريا

حسم مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، مصير مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الكروي، بعد أن عاد اللاعب إلى القلعة الحمراء بعد قيامه بفسخ تعاقده مع نادي أُحد السعودي بالتراضي.

وكان مؤمن زكريا قد فسخ تعاقده مع أُحد بالتراضي، رغم أنه انضم لصفوف الفريق في يناير الماضي، بسبب رغبة النادي السعودي في التعاقد مع صفقة أجنبية أخرى، فضلًا عن تعرض اللاعب لإصابة منذ انضمامه لصفوف الفريق.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“:“مؤمن زكريا طلب من الجهاز الفني للفريق بقيادة لاسارتي حسم مصيره في النادي، خاصة أنه كان حبيس دكة البدلاء قبل احترافه في الدوري السعودي، وهل سيكون له فرصة حقيقية في الموسم المقبل من عدمه؟“.

وأضاف المصدر:“لاسارتي أبلغ مؤمن زكريا، بصعوبة مشاركته مع الفريق الموسم المقبل في ظل وجود جونيور أغاي، وجيرالدو، وحسين الشحات، ووليد سليمان، فضلًا عن إمكانية استمرار رمضان صبحي، لذا من الأفضل له البحث عن فرصة احتراف خارج مصر“.

وتابع:“لاسارتي أكد لمؤمن زكريا، أنه لو استمر في صفوف الفريق، لن يحصل على مكان في التشكيل الأساس، وقد لا ينضم للقائمة الأفريقية الجديدة، وهو ما دفع اللاعب للبحث عن عرض بأقصى سرعة للرحيل حتى نهاية الموسم الحالي لضمان المشاركة، وعدم تدهور مستواه الفني والبدني، على أن يرحل من الأهلي بشكل نهائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة“.

وأردف المصدر:“مؤمن زكريا أبدى ندمه على تجديد تعاقده مع الأهلي، وأكد أنه لو يعلم أن هذا سيحدث له لما جدد تعاقده مع النادي، ولرحل مجانًا في نهاية الموسم الحالي“.

يذكر أن مؤمن زكريا جدد تعاقده مع الأهلي، قبل الاحتراف في صفوف أُحد السعودي، وكان يحق له الانتقال إلى أي نادٍ مجانًا في نهاية الموسم الماضي، وترددت أنباء عن دخول نادي بيراميدز في مفاوضاته معه قبل أن يجدد للقلعة الحمراء.