مواجهة الأهلي وصن داونز تتحدى الصدام العربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا عن 4 مواجهات نارية على رأسها الديربي الشمال أفريقي العربي المثير بين الترجي التونسي حامل اللقب، وشباب قسنطينة الجزائري.

وتبرز مواجهة الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي، كما يلعب الوداد المغربي مع حوريا الغيني، بخلاف مواجهة قوية بين مازيمبي الكونغولي مع سيمبا التنزاني.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز ملامح مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم:

الترجي التونسي × قسنطينة الجزائري

يصطدم الترجي التونسي حامل اللقب بمنافسه شباب قسنطينة الجزائري في لقاء يحدث لأول مرة بين الفريقين بعد أن حقق الفريق الجزائري المفاجأة وتأهل لربع النهائي في أول ظهور له بالبطولة القارية بقيادة مدربه الفرنسي دينيس لافاني والذي قدّم مستويات متميزة، وتأهل مع مازيمبي الكونغولي، ويعتمد على أخطر أوراقه الظهير الأيمن حسني بن عيادة، والهداف إسماعيل بلقاسمي.

ويسعى الترجي إلى التقدم في مشوار البطولة القارية، خاصة أن الفريق التونسي حقق اللقب في النسخة الماضية مع المدرب معين الشعباني، وبقيادة نجومه: أنيس البدري، ويوسف البلايلي، والكاميروني فرانك كوم، وطه الخنيسي، وبعد المستوى الكبير الذي قدمه الترجي في دور المجموعات.

سيمبا التنزاني × مازيمبي الكونغولي

لن تكون مواجهة مازيمبي ضد سيمبا بالصعوبة المنتظرة للفريق الكونغولي نظريًا، ولكن سيمبا قدم عروضًا طيبة في دور المجموعات، وظهر بصورة طيبة، وصعد على حساب فيتا كلوب الكونغولي، وشبيبة الساورة الجزائري، وحقق الفريق التنزاني ذلك بقيادة مدربه البلجيكي باتريك أوسيمس.

ويبدو مازيمبي مرشحًا للتتويج مع وجود عناصر الخبرة في صفوف عملاق الكونغو إيليا ميشاك، ورانفورد كالابا، وتريسور مبوتو، من أجل التقدم في المشوار القاري.

صن داونز الجنوب أفريقي × الأهلي المصري

تبقى هذه المواجهة من أقوى اللقاءات في دور الثمانية، خاصة أنها تكرار لنهائي نسخة 2001 بين الفريقين.

ويسعى الأهلي في ثوبه الجديد مع مدربه الأوروجوياني مارتن لاسارتي، وبعد تدعيم صفوفه بصفقات مميزة، وتألق الثنائي: النيجيري جونيور أجاي، والتونسي علي معلول، لاستعادة اللقب القاري بعد غياب 6 أعوام.

ويأمل صن داونز أن يثأر لهزيمته في نهائي 2001 على يد الأهلي، ويعتمد الفريق الجنوب أفريقي على خبرات مدربه بيتسو موتسيماني، ويأمل أن يحقق الفوز في لقاء الأهلي، ويعبر لدور الأربعة.

وقال سامي قمصان مدرب الأهلي المصري لـ“إرم نيوز“ إن فريقه جاهز لمواجهة صن داونز، وسيكون الأمر بمثابة نهائي مبكر بين الفريقين، لأن الفريق الجنوب أفريقي يقدم كرة أوروبية سريعة وحديثة.

وأضاف:“أتوقع مباراة قوية، والأهلي جاهز، ولديه دراية بالفريق الجنوب أفريقي، ويعلم كافة أسلحته، ونقاط القوة والضعف في صفوفه“.

حوريا الغيني × الوداد المغربي

يسعى الوداد المغربي لاستكمال مشواره للتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة قوية ضد حوريا الغيني.

ويأمل الوداد مستعينًا بخبرات مدربه فوزي البنزرتي أن يستكمل مشوار حلم استعادة اللقب الأفريقي في مواجهة مفاجآت حوريا الباحث عن التأهل لدور الأربعة، واستكمال مغامرته.