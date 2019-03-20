تابع لايف: بث مباشر لنتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لحظة بلحظة

تقدم شبكة ”إرم نيوز“ الإخبارية، خدمة البث المباشر لفعاليات قرعة دور الثمانية ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، والتي تقام بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المنتظر أن يتحدد خلال هذه القرعة مواجهات دور ربع النهائي بالبطولتين، وسط ترقب من الفرق العربية المشاركة، والتي تصدرت المشهد بعد صعود 4 أندية عربية بدوري الأبطال، وهي: الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي وشباب قسنطينة الجزائري، بجانب 6 أندية عربية بالكونفدرالية، وهي: الزمالك المصري وحسنية أغادير ونهضة بركان المغربيان والصفاقسي والنجم الساحلي التونسيان والهلال السوداني.

مواعيد المباريات

تقام مباريات ربع نهائي البطولة بنظام خروج المغلوب، وتستضيف الأندية التي حصلت على وصافة المجموعات لقاء الذهاب بربع نهائي دوري الأبطال يومي 5 و6 أبريل المقبل، كما تقام جولة الذهاب بالكونفدرالية يوم 7 من الشهر نفسه.

وتقام جولة الإياب يومي 12 و13 أبريل المقبل بدوري الأبطال و14 من الشهر نفسه بالنسبة للكونفدرالية على ملاعب الفرق التي تصدرت ترتيب المجموعات.

سيناريوهات دوري الأبطال

تصدرت أندية الترجي ومازيمبي الكونغولي والوداد والأهلي المجموعات في دور الستة عشر للبطولة، بينما حلت أندية ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وهوريا الغيني وشباب قسنطينة وسيمبا التنزاني في الوصافة.

يترقب الترجي حامل اللقب مواجهة أحد 3 أندية، وهي: صن داونز في مواجهة لم تحدث منذ 18 عامًا حين تقابلا في دور المجموعات بنسخة 2001 وتعادلا مرتين دون أهداف ذهابًا وإيابًا، أو قسنطينة في ديربي شمال أفريقي مثير لأول مرة بين الفريقين، أو سيمبا مفاجأة البطولة، ولم يتقابل الفريقان من قبل.

وينتظر الوداد مواجهة أحد 3 فرق، وهي: سيمبا، الذي واجهه من قبل في لقاء فاصل بنسخة 2011 لتحديد المتأهل لربع النهائي بعد استبعاد مازيمبي، وفاز الوداد بثلاثية نظيفة، أو مواجهة قسنطينة لأول مرة، أو مواجهة حوريا، الذي واجه الوداد في دور المجموعات بالنسخة الماضية وفاز الفريق المغربي بثنائية دون رد وتعادلا في غينيا.

وينتظر الأهلي مواجهة صن داونز، وهو لقاء لم يحدث منذ نسخة 2007 حين تفوق الفريق المصري بدور الستة عشر، أو لقاء هوريا، الذي حدث في دور الثمانية بالنسخة الماضية وفاز الأهلي برباعية نظيفة في مصر وتعادلا دون أهداف في غينيا، أو لقاء قسنطينة لأول مرة.

ويترقب مازيمبي مواجهة نارية ضد صن داونز تكررت أكثر من مرة آخرها في السوبر الأفريقي 2017 وفاز صن داونز بهدف، وأيضًا بدور الـ32 بدوري الأبطال وصعد مازيمبي في نسخة 2015. وتبدو مواجهات الفريقين حافلة بالندية.

الكونفدرالية

صعدت 4 أندية في صدارة مجموعات الكونفدرالية، وهي الصفاقسي التونسي ونهضة بركان المغربي والزمالك المصري والهلال السوداني، وتنتظر مواجهة ضد 4 أندية حلت في الوصافة، وهي حسنية أغادير المغربي والنجم الساحلي التونسي وغورماهيا الكيني ونكانا الزامبي.

يخشى الزمالك مواجهة نارية ضد النجم الساحلي تؤول غالبًا لصالح الفريق التونسي الذي صعد لنهائي الكونفدرالية نسخة 2015 من بوابة الزمالك بعد الفوز بنتيجة 5-1 في تونس والخسارة في مصر 3-0، وهو ما حدث أيضًا في نهائي نسخة 1999 حين فاز في تونس 2-0 وخسر في مصر 1-3، وفي لقاء الفريقين بمجموعات دوري الأبطال نسخة 2005 حين فاز النجم في تونس 2-1 وتعادل بالقاهرة 1-1.

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ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية (صورة)

وربما تضع القرعة الزمالك في مواجهة حسنية أغادير لأول مرة في تاريخ لقاءات الفريقين، أو أمام نكانا الزامبي، وهو اللقاء الذي يتجدد بعد 5 أعوام منذ نسخة دوري الأبطال 2014.

وسيكون صدام الهلال والنجم الساحلي ناريًا، حيث تقابلا في دور المجموعات بدوري الأبطال 2017 وتعادلا ذهابًا وإيابًا، كما تأهل النجم عبر بوابة الهلال لنهائي نسخة دوري الأبطال 2007، ولم يتقابل الهلال ضد أغادير، بينما واجه غورماهيا في نسخة دوري الأبطال عام 1992 في ربع النهائي وصعد الهلال بضربات الترجيح.

وينتظر نهضة بركان أيضًا مواجهة لأول مرة ضد غورماهيا أو نكانا أو النجم الساحلي، كما يترقب الصفاقسي مواجهة قوية ضد أغادير لأول مرة أو نكانا أو غورماهيا لأول مرة أيضًا.