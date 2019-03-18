شهد اليوم الاثنين 18 مارس 2019 بعض الأحداث على الساحة الكروية المصرية مع بداية معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهة النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2019.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك والأندية المصرية اليوم:

الأهلي وترتيبات القمة

بدأ فريق الأهلي الترتيب مبكرًا لمواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك يوم 30 مارس الجاري المؤجلة من الجولة الـ 17 ببطولة الدوري المصري.

وقرر الأوروغواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي إقامة مباراة ودية لتجهيز البدلاء، كما وافق على مشاركة بعض لاعبي الفريق الأول مع فريق الشباب وديًا ضد منيا القمح يوم الخميس المقبل.

وصرف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مكافآت مالية للاعبي الفريق بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما تقرر حضور عبدالحفيظ مراسم قرعة دور الـ 8 بدوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل بمقر الاتحاد الأفريقي ”كاف“ وأكد أن الأهلي جاهز لمواجهة أي منافس بدوري الأبطال سواء صن دوانز الجنوب أفريقي أو حوريا الغيني أو شباب قسنطينة الجزائري.

وخسر الأهلي لقب كأس مصر لكرة السلة على أمام الجزيرة، بينما فاز فريق السيدات للكرة الطائرة على بطل بوركينا فاسو إس إف إي في بطولة أفريقيا التي يستضيفها النادي.

تهنئة ساسي وعودة حفني للزمالك

حرص العديد من لاعبي الزمالك على تهنئة زميلهم التونسي فرجاني ساسي بعيد ميلاده، واستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب ببطولة الدوري المصري بأداء التدريبات الجماعية عقب التأهل لربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد التعادل مع نصر حسين داي بالجزائر دون أهداف.

وشهد المران عودة أيمن حفني صانع الألعاب بعد تعافيه من الإصابة ليصبح جاهزًا لخوض لقاء المقاولون العرب بالدوري يوم الأربعاء المقبل بينما غاب الثنائي محمد عبدالسلام والحارس عمر صلاح لانضمامهما لمعسكر المنتخب الأولمبي.

إصابة عامر وإعلان القميص

شهد معسكر منتخب مصر إصابة عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي بكدمة في الركبة وسيخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من الاستمرار في المعسكر من عدمه.

وأعلن منتخب مصر القميص الجديد الذي سيظهر به في الأعوام الأربعة القادمة والذي واجه انتقادات شرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسخرية من نشطاء السوشيال ميديا.

وأثارت التغريدة التي نشرها وائل رياض مدرب المنتخب الأولمبي المساعد يطلب خلالها انضمام اللاعبين المحترفين من سن 19 إلى 23 عامًا لمعسكر المنتخب في إسبانيا حالة من الغضب خاصة أن البعض انتقد هذه الطريقة ووصفها بغير الاحترافية.