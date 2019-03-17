تصدر صعود فريق الزمالك إلى ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أبرز أحداث اليوم الأحد 17 مارس 2019 على الساحة الكروية المصرية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك والأندية المصرية اليوم الأحد:

صعود الزمالك

تأهل الزمالك إلى دور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد التعادل خارج أرضه أمام نصر حسين داي الجزائري بدون أهداف مساء الأحد في الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة.

وتصدر الزمالك المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد التعادل ليصعد متصدراً بفارق المواجهات المباشرة عن جور ماهيا الكيني الذي تغلب على بيترو أتلتيكو الأنجولي بهدف نظيف، وينتظر الزمالك مواجهة أحد الأندية الثلاثة النجم الساحلي التونسي أو حسنية أغادير المغربي أو نكانا الزامبي.

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك صرف مكافآت مالية للاعبي الفريق من خلال نجله أمير الذي تواجد مع البعثة في الجزائر كما عبر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عن سعادته بالتأهل إلى ربع النهائي متمنياً أن يواصل الفريق صدارته الدوري من خلال الفوز على المقاولون قبل مواجهة الأهلي.

وتأكد غياب الثنائي المغربي حميد أحداد والتونسي فرجاني ساسي لاعبي الزمالك عن مباراة الذهاب في دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية بسبب الإيقاف.

طلب أهلاوي

يستعد الأهلي لتقديم طلب رسمي لدى اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الاتحاد يوم 2 أبريل المقبل في الجولة 27 للدوري المصري بسبب ضيق الوقت قبل مباراة ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 5 أو 6 من نفس الشهر خارج مصر.

وغادر المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي لاعبا الأهلي إلى بلادهما للحصول على إجازة كما انضم الثلاثي صلاح محسن ومحمد هاني وعمرو السولية لمنتخب مصر الأول والرباعي كريم نيدفيد ورمضان صبحي ومحمد هاني والحارس مصطفى شوبير للمنتخب الأولمبي وانضم التونسي علي معلول لمنتخب بلاده.

وافتتح محمود الخطيب رئيس النادي بطولة أفريقيا للأندية لسيدات الكرة الطائرة بحضور أشرف صبحي وزير الرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية كما استقبل الخطيب مسؤولي نادي شبيبة الساورة الجزائري قبل مغادرة مصر وتم الاتفاق على إبرام اتفاقية تعاون.

معسكر الفراعنة

انطلق اليوم معسكر منتخب مصر بحضور محمود حسن تريزيجيه وكريم حافظ لاعبي فريق قاسم باشا التركي بجانب لاعبي الأهلي استعداداً لمواجهة النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2019 يوم الجمعة المقبل ثم لقاء نيجيريا الودي.

وينضم للمعسكر ثلاثي الزمالك طارق حامد ومحمود علاء والحارس محمود جنش يوم الاثنين بجانب عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي.

وغادرت بعثة المنتخب الأولمبي المصري إلى إسبانيا لخوض معسكر استعداداً لمباراتي أمريكا وهولندا الوديتين.

استقالة وأزمة

استقال خالد العوضي نائب رئيس اتحاد كرة اليد من منصبه وفضل الاستمرار في العمل بقناة الأهلي.

ونشبت أزمة بين النادي الأهلي واتحاد اليد بعد تأجيل مباريات لفريق الزمالك في بطولة الدوري بعد إعارة أحمد الأحمر نجم الفريق الأبيض لأحد الأندية الكويتية.