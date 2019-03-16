قسنطينة يتأهل في دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة.. وخروج الأفريقي والإسماعيلي

تأهل شباب قسنطينة الجزائري إلى دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، رغم الخسارة 2-صفر أمام مازيمبي في الكونغو الديمقراطية، في ختام منافسات المجموعة الثالثة، اليوم السبت.

وسجل جاكسون موليكا الهدف الأول لمازيمبي صاحب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 14، وأضاف تريسور مبوتو الهدف الثاني بتسديدة من حافة المنطقة في الدقيقة 67.

وأصبح رصيد مازيمبي 11 نقطة من ست مباريات، لينتزع صدارة المجموعة وبفارق نقطة واحدة عن قسنطينة الذي صعد أيضًا بفارق الأهداف عن الأفريقي التونسي ثالث الترتيب.

وأصبح رصيد الأفريقي عشر نقاط بعد الفوز 1-صفر على ضيفه الإسماعيلي، الذي ودع المسابقة قبل هذه الجولة وتجمد رصيده عند نقطتين، بفضل ركلة جزاء سجلها غازي العيادي في الشوط الثاني.

وتبادل الأفريقي وقسنطينة الفوز 1-صفر في مباراتي الذهاب والإياب، إذ حقق كل فريق الانتصار خارج أرضه، لذا تم اللجوء إلى فارق الأهداف وليس المواجهة المباشرة.