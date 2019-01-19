شباب قسنطينة يقسو على مازيمبي ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أفريقيا

تصدر شباب قسنطينة الجزائري المجموعة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه الكبير 3-صفر على ضيفه مازيمبي من الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية، اليوم السبت.

ورفع قسنطينة رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين بعد فوزه خارج ملعبه على الأفريقي التونسي 1-صفر في الجولة الأولى.

ويأتي الأفريقي في المركز الثاني بثلاث نقاط متفوقًا بفارق الأهداف عن مازيمبي، ولكل منهما ثلاث نقاط، بينما يتذيل الإسماعيلي المصري المجموعة دون نقاط بعد خسارته في أول جولتين.

وجاءت ثلاثية الفريق الجزائري في الشوط الثاني عبر حسين بن عيادة في الدقيقة 51، وعزز نصر الدين زعلاني النتيجة في الدقيقة 65 قبل أن يختتم سيد علي العمري الثلاثية في الدقيقة 80.