صن داونز يشعل مجموعته بالفوز على الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا

أشعل صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم السبت، المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بتغلبه على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي بهدفين لهدف في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من البطولة القارية.

وكان أسيك الإيفواري قد حقق فوزًا في وقت سابق اليوم على لوبي ستارز النيجيري بهدف دون ردٍ ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وبذلك، يتصدر الوداد الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن فرق: صن داونز، ولوبي ستارز، وأسيك.

???? HIGHLIGHTS .. Mamelodi Sundowns 2-1 Wydad Casablanca

Matchday 2 #TotalCAFCL pic.twitter.com/cTqHQWREud — CAF (@CAF_Online) January 19, 2019

ودخل صن داونز اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف مبكر، وهو ما تحقق في الدقيقة الثامنة عن طريق ثيمبا زواني.

ومع حلول الدقيقة 35 أدرك الوداد البيضاوي التعادل عبر محمد ناهيري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وجاءت الدقيقة 64 لينجح زواني في إضافة الهدف الثاني لفريقه، لتزداد الإثارة في فعاليات اللقاء.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج صن داونز فائزًا باللقاء.