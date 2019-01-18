النادي الأهلي المصري يخطف نقطة غالية من شبيبة الساورة الجزائري بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

خطف النادي الأهلي المصري نقطة غالية من مضيفه شبيبة الساورة الجزائري، بعد التعادل بهدف لمثله في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بداية المباراة قوية من جانب فريق أصحاب الأرض، حيث حاول لاعبوه منذ الدقائق الأولى شنَّ هجمات على محمد الشناوي حارس الأهلي، لكنها لم تشكل أي خطورة، ولم تشهد تلك الدقائق أي خطورة حتى صافرة الشوط الأول.

ومع انطلاق صافرة أحداث الشوط الثاني بدأ الفريق الجزائري في البحث عن هدف التقدم خلال اللقاء، وفي الدقيقة ٦٠ نجح يحيى شريف بإحراز الهدف الأول لشبيبة الساورة برأسية رائعة بعدما تلقَّى عرضية متقنة من الناحية اليسرى لبكاكشي.

وأحرز كريم “نيدفيفد” هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 85 من رأسية قوية.

وبهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى ٤ نقاط محتلًا صدارة المجموعة، كما نجح شبيبة الساورة بحصد النقطة الأولى له في المجموعة محتلًا المركز الثالث.