مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة.. ماذا طلب لاساراتي من لاعبيه؟

طالب مارتن لاسارتي مدرب الأهلي المصري، لاعبيه بضرورة تحويل الضغوط الواقعة عليهم في مباراة شبيبة الساورة الجزائري، اليوم السبت، إلى ”دوافع إيجابية“ لتحقيق الفوز والعبور لدور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.

وقال لاسارتي في حديثه للاعبين، قبل المواجهة التي ستقام في وقت لاحق اليوم، والتي لا بديل فيها عن فوز الأهلي لكي يتأهل إلى دور الـ 8، إنه يثق تمامًا في قدراتهم.

ويتصدر شبيبة الساورة المجموعة الرابعة بـ 8 نقاط، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن الأهلي، المتوج باللقب 8 مرات، وفيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثالث، والمتأخر بفارق الأهداف عن الأهلي، بينما يأتي سيمبا التنزاني في ذيل الترتيب بـ 6 نقاط.

وأكد المدرب القادم من أوروغواي على جاهزية وصيف بطل النسخة الماضية لخوض المباراة، المقرر لها مساء اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب، على مشارف الإسكندرية، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات.

وأضاف في تصريحات لموقع الأهلي: ”الجميع جاهز لتحقيق الفوز من أجل العبور لدور الـ 8 بدوري الأبطال الأفريقي“.

وتابع: ”الفريق يعلم حجم الضغوط التي نخوض فيها المباريات خلال الفترة الماضية، ولكن الجميع يسعى لاستغلال تلك الضغوط لدفع الفريق خطوة إلى الأمام، سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي“.

وأشار لاسارتي إلى أنه يقدر جيدًا حجم الضغوط التي يعاني منها الفريق، ولكن في النهاية تبقى مسألة الضغوط، ”من الأمور المتعارف عليها في كرة القدم“، مؤكدًا أنه يتطلع لتحويل تلك الضغوط، ”إلى دوافع إيجابية لتحقيق الانتصارات“.

وقال محمد يوسف المدرب المساعد للأهلي، إن المباراة صعبة وأمام منافس قوي يمتلك هو الآخر طموحات التأهل للدور ذاته، ”ولكن لدينا ثقة كبيرة في لاعبينا لتحقيق الفوز اليوم؛ لحجز بطاقة التأهل للدور التالي“.

وأشار يوسف، إلى أن على الجميع التعامل مع المباراة، ”بدافع وحيد، وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث“.