موجز أخبار الأهلي والزمالك والأندية المصرية اليوم

شهد اليوم الجمعة 15 مارس 2019 أحداثًا حافلة في الساحة الكروية المصرية على صعيد ناديي الأهلي والزمالك بجانب بعض الأندية الأخرى وسط ترقب لجولة الحسم ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في ختام دور المجموعات.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في السطور القادمة موجز أخبار ناديي الأهلي والزمالك والأندية المصرية اليوم الجمعة:

عودة القوة الضاربة للأهلي

اختتم فريق الأهلي استعداداته لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقررة السبت في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، واستعاد الفريق القوة الضاربة بعد تأكد جاهزية الخماسي الذي اشتكى من الإصابة وهم الحارس محمد الشناوي ورامي ربيعة وسعد سمير ومروان محسن والتونسي علي معلول.

وعقد الأوروغواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن المباراة مشددًا على ضرورة التركيز لعبور مباراة شبيبة الساورة وحسم الفوز لضمان التأهل بشكل رسمي بعيداً عن أي حسابات أخرى كما شدد حسام عاشور لاعب وسط وقائد الأهلي على قدرة لاعبي الفريق على حسم الفوز وإسعاد الجماهير.

ونفذت تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بالكامل بعد زيادة الحضور الجماهيري إلى 15 ألف مشجع كما أن مدرب الساورة كريم الزاوي عبر عن تفاؤله بعبور فريقه لربع النهائي وتقديم مباراة قوية في برج العرب مبديًا احترامه للأهلي وقدرات لاعبيه.

الزمالك ورحلة الجزائر

وصلت بعثة فريق الزمالك إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة نصر حسين داي الجزائري في ختام دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل، وخرج من القائمة الثنائي أيمن حفني ومحمد إبراهيم لاعبي الفريق الأبيض لعدم الجاهزية.

ورصد الزمالك مكافآت خاصة للاعبي الفريق من أجل عبور عقبة نصر حسين داي والتأهل لربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأعلن مرتضى منصور رئيس النادي سفر نجليه أحمد وأمير على نفقتهما الشخصية.

ووافق السويسري كريستيان غروس المدير الفني للزمالك على انضمام الثنائي الصاعد محمد عبدالسلام والحارس عمر صلاح إلى إسبانيا لخوض معسكر المنتخب الأولمبي لأداء وديتي هولندا وأمريكا.

الإسماعيلي جاهز للأفريقي

خاض الإسماعيلي مرانه الأخير في تونس استعدادًا لمواجهة الأفريقي في ختام المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، وعقد البلجيكي سيدومير يانيفسكي المدير الفني مؤتمرًا صحفيًا أكد خلاله أن فريقه سيلعب للفوز رغم خروجه من المنافسة وتأكد عدم تأهله لربع النهائي.

وتأكدت جاهزية الثنائي محمد صادق ومحمد الضرف لاعبي الوسط لخوض مباراة الأفريقي بعد تعافيهما من الإصابة التي تعرض لها اللاعبان مؤخرًا.

الإعداد لأمم أفريقيا

واصلت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بقيادة محمد فضل جهودها لإنجاز العمل في الإعداد لاستضافة البطولة في مصر بداية من يوم 22 يونيو المقبل.

وأعلن محمد فضل مدير البطولة عبر بيان رسمي أنه بصدد الاعتماد عل ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم في البطولة نافيًا صدور أي استمارات لاختيار المتطوعين في البطولة.

وأُقيمت مباراة في الدوري المصري انتهت بالتعادل بين الإنتاج الحربي والنجوم بهدف لكل منهما في الجولة الـ 26 للدوري.