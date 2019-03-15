مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة.. المارد الأحمر يستعيد الثلاثي المصاب

استعاد النادي الأهلي المصري بقيادة مارتن لاسارتي، بشكل رسمي، جهود الثلاثي: علي معلول، ومحمد الشناوي، ومروان محسن، في لقاء شبيبة الساورة الجزائري، في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتخلص محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من الإصابة، وشارك في مران الفريق الجماعي، حيث كان اللاعب يعاني من الإصابة في أنكل القدم.

وبدأ الشناوي خلال الأيام الماضية، المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات حراس المرمى، من أجل تجهيزه للمواجهة المرتقبة.

كما شارك التونسي علي معلول، ومروان محسن لاعبا الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، حيث اكتفى الأول بأداء تدريبات بدنية خفيفة إلى جانب الجري حول الملعب على هامش مران الفريق أمس، في الوقت الذي شارك فيه مروان محسن بجزء من تدريبات الكرة بسبب شعوره بالإجهاد في العضلة الخلفية، قبل أن ينتظم اليوم في المران الجماعي ليُعلنا جاهزيتهما لمباراة يوم غدٍ.

ويحتاج الأهلي للفوز بمباراة يوم غدٍ أمام بطل الجزائر من أجل حجز بطاقة التأهل لدور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر شبيبة الساورة المجموعة بـ8 نقاط، بفارق نقطة عن الأهلي، وفيتا كلوب، فيما يتبعهما سيمبا التنزاني بـ 6 نقاط.