موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

حشد الأهلي المصري قوته الهجومية الضاربة من أجل الفوز على ضيفه شبيبة الساورة الجزائري في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة في دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم.

واكتمل هجوم بطل افريقيا ثماني مرات لأول مرة هذا الموسم بعد تعافي المغربي وليد أزارو وصلاح محسن من الإصابة.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق المصري أن مهاجمه محسن شارك بشكل جيد في التدريبات الأخيرة وبات جاهزا للمباراة.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة ”جميع اللاعبين لديهم إصرار على الفوز والتأهل لدور الثمانية للبطولة التي يتطلع الفريق للفوز بها للمرة التاسعة وزيادة رقمه القياسي“.

واستقر مارتن لاسارتي مدرب الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء وسيعتمد على أزارو من البداية على حساب مروان محسن على أن يتم الدفع بالنيجيري جونيور أجايي في الجناح الأيسر وإعادة حسين الشحات إلى مركز الجناح الأيمن والثلاثي عمرو السولية وكريم وليد ”نيدفيد“ وأحمد فتحي في وسط الملعب مع زيادة الأدوار الهجومية للظهيرين محمد هاني والتونسي علي معلول.

ويتصدر شبيبة الساورة المجموعة الرابعة بثماني نقاط مقابل سبعة للأهلي وفيتا كلوب الكونغولي بينما يأتي سيمبا التنزاني في المركز الرابع بست نقاط.

وسيلتقي في ذات التوقيت غدا فيتا كلوب مع مضيفه سيمبا في دار السلام.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة

تنطلق المباراة مساء غد السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة

سيتم بث المباراة على قناة (بي إن سبورتس 1) على شبكة قنوات بي إن سبورتس.