علي معلول يثير القلق في النادي الأهلي المصري قبل مباراة شبيبة الساورة

باتت هناك شكوك كبيرة، حول مشاركة علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، في لقاء الفريق المقبل، أمام الساورة الجزائري، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، السبت المقبل.

ولم يشارك معلول في مران فريقه الجماعي، اليوم، وخاض تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش المران، عصر اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

وعقد معلول جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق، قبل انطلاق مران الفريق الأخير بالقاهرة، قبل الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية.

وحرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاطمئنان على محمد الشناوي حارس الفريق، وعلي معلول الظهير الأيسر، خلال أدائهما البرنامج التأهيلي الخاص بهما، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري، في السادسة مساء بعد غدٍ السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.