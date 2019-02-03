علي معلول يضغط على النادي الأهلي بعرض من الترجي التونسي

وجه علي معلول، الظهير الأيسر بالنادي الأهلي المصري ومنتخب تونس الأول لكرة القدم ، صدمة لإدارة القلعة الحمراء، في ملف تجديد تعاقده مع النادي، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وكان الأهلي قد فتح خط مفاوضات مع علي معلول من أجل تجديد تعاقده مع الفريق بشكل مبكر، حتى لا تتكرر أزمة عبدالله السعيد، لاعب الفريق السابق، الذي وقع للزمالك، بسبب تأخر الإدارة في تجديد تعاقده.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: “علي معلول تراجع عن موافقته على تجديد تعاقده مع الأهلي، بعد أن تلقى عرضًا جديدًا للانتقال إلى صفوف نادي الترجي الرياضي التونسي”.

وأضاف المصدر: “الترجي قدم عرضًا مغريًا لعلي معلول، لضمه إلى صفوف الفريق بعد نهاية تعاقده مع الأهلي، خاصة أن أيمن محمد، الظهير الأيسر بالفريق، حصل على وعد بالرحيل عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة”.

وتابع: “علي معلول يرغب في العودة إلى تونس، بسبب ضغوط زوجته، التي ملت من الحياة في مصر، وترغب في العودة إلى جوار عائلتها في بلادها. ويحق لمعلول التوقيع لأي نادٍ من دون الرجوع للأهلي، بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة”.

وأردف المصدر: “معلول أيضًا استخدم عرض الترجي التونسي من أجل أن يضغط على الأهلي، للحصول على مبلغ كبير يؤمن مستقبله قبل الاعتزال، وقد يرفض عرض الترجي ويجدد للفريق الأحمر في حال الحصول على مبلغ أكبر مما سيحصل عليه في الفريق التونسي”.

وأكمل: “يتمسك مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، باستمرار علي معلول، وطلب تجديد تعاقده مع الفريق، خاصة أنه من العناصر الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو الأمر الذي سيجبر الإدارة الحمراء على الرضوخ لطلبات اللاعب”.