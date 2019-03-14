5 أندية عربية تتطلع للحاق بالترجي التونسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تتطلع 5 فرق عربية للحاق بفريق الترجي التونسي في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حينما تخوض منافسات الجولة 6 من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

بعد مرور 5 جولات من دور المجموعات في البطولة، حسم الترجي وصن داونز الجنوب أفريقي فقط تأهلهما للأدوار الإقصائية، بينما يسعى 11 فريقاً، من بينها 5 فرق عربية، إلى حجز أماكنها ضمن المتأهلين بدور ربع النهائي، في حين ودعت ثلاثة فرق المسابقة رسميًا من بينها فريق عربي واحد.

في المجموعة الأولى، يلتقي الوداد البيضاوي المغربي مع ضيفه صن داونز، بينما يواجه أسيك ميموزا الإيفواري مضيفه لوبي ستارز النيجيري.

وصعد صن داونز رسميًا منذ الجولة الماضية، في ظل تربعه على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه الوداد البيضاوي وأسيك، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، بينما يقبع لوبي ستارز في مؤخرة الجدول برصيد أربع نقاط، ليودع المسابقة مبكرًا.

ولا بديل أمام الوداد، الذي توج باللقب عامي 1992 و2017، سوى الحصول على النقاط الثلاث، من أجل الاستمرار في المسابقة، دون النظر لنتيجة مباراة أسيك ولوبي ستارز، ففي حالة فوز الفريقين المغربي والإيفواري، سوف يتساوى الفريقان مع صن داونز في رصيد عشر نقاط، ليحتكموا جميعًا إلى فارق المواجهات المباشرة فيما بينهم، وفقًا للائحة المسابقة، والتي سوف تصب في صالح صن داونز والوداد.

وفي المجموعة الثانية، يخوض الترجي لقاء للشهرة أمام مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي، بينما يلعب حوريا كوناكري الغيني مع ضيفه أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي.

وحسم الترجي الفائز بالبطولة أعوام 1994 و2011 و2018، تأهله لدور الثمانية متصدرًا للمجموعة منذ الجولة الماضية، حيث يتصدر الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه حوريا كوناكري، في حين يحتل أورلاندو الذي أحرز الكأس عام 1995 المركز الثالث بست نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الترتيب بنقطتين ليودع البطولة رسميًا.

وستكون مواجهة بلاتينيوم فرصة للجهاز الفني للترجي لتجربة بعض لاعبيه البدلاء، لا سيما وأن نتيجة اللقاء لن تؤثر على صدارة الفريق الملقب بشيخ الأندية التونسية للمجموعة، ومواجهة أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثلاث الأخرى بدور الثمانية.

في المجموعة الثالثة، يحل شبيبة قسنطينة الجزائري ضيفًا على تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، بينما يستضيف الأفريقي التونسي فريق الإسماعيلي المصري.

ويتصدر شبيبة قسنطينة الترتيب بـ10 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مازيمبي، الذي يمتلك 5 ألقاب في البطولة، في حين يحتل الأفريقي، الفائز باللقب عام 1991، المركز الثالث بـ7 نقاط، ويتذيل الإسماعيلي الترتيب بنقطتين، مودعًا البطولة رسميًا.

وأهدر قسنطينة فرصة التأهل المبكر لدور الثمانية، بعدما تلقى خسارة مباغتة 0-1 أمام ضيفه الأفريقي في الجولة الماضية، لكنه رغم ذلك يمتلك حظوظًا وفيرة للصعود للدور التالي.

وبإمكان الفريق الجزائري حسم الصعود حال حصده نقطة التعادل فقط أمام مازيمبي، لكن في حالة خسارته وفوز الأفريقي على الإسماعيلي، فسوف يتساوى مع الفريق التونسي في رصيد 10 نقاط وفارق المواجهات المباشرة، ليتم الاحتكام بينهما إلى فارق الأهداف وفقًا للائحة.

وربما يصعد الأفريقي للدور التالي، حال فوزه على الإسماعيلي وتعادل مازيمبي أو خسارته أمام قسنطينة، حيث سيتفوق في تلك الحالة على بطل الكونغو الديمقراطية في رصيد النقاط وينتزع منه ورقة الترشح لدور الثمانية.

وتشهد المجموعة الرابعة منافسة حامية الوطيس بين الفرق الأربعة التي تمتلك فرصًا قوية لاستكمال مشوارها في المسابقة، حيث يلتقي الأهلي المصري مع ضيفه شبيبة الساورة الجزائري في مواجهة عربية ساخنة، بينما يحل فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي ضيفًا على سيمبا التنزاني.

ويتصدر شبيبة الساورة، الذي يشارك للمرة الأولى في مرحلة المجموعات، الترتيب برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه الأهلي وفيتا كلوب، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في حين يحتل سيمبا المركز الأخير بست نقاط.

ويتطلع شبيبة الساورة، الذي يراه المتابعون الحصان الأسود للبطولة، للحصول على نقطة التعادل فقط أمام الأهلي، لضمان التأهل رسميًا دون النظر لنتيجة مباراة سيمبا وفيتا.

في المقابل، يسعى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين بخسارته أمام سيمبا وفيتا كلوب، حتى يحسم تأهله رسميًا.

وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل، فسوف يضطر الأهلي لانتظار نتيجة لقاء سيمبا وفيتا، حيث يصعد كوصيف لبطل المجموعة، حال انتهائه بالتعادل، لتساويه حينها في رصيد 8 نقاط مع فيتا، ليحتكما لفارق المواجهات المباشرة التي ستكون في صالح الفريق المصري السابق فوزه 2-0 في لقاء الذهاب بالاسكندرية، وخسارته 0-1 بكينشاسا.

وربما يخرج الأهلي من البطولة الغائبة عن خزائنه منذ عام 2013، حال خسارته أمام شبيبة الساورة، أو حتى حال تعادله مع الفريق الجزائري مع انتهاء مباراة فيتا وسيمبا بفوز أحد الفريقين.