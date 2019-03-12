كوفاتش: ألابا وكومان جاهزان لتدعيم صفوف البافاري خلال مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ

قال نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، إن ديفيد ألابا وكينجسلي كومان سيكونان جاهزين بدنيًا لمواجهة ليفربول، غدًا الأربعاء، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ودخل اللاعبان في سباق مع الزمن للتعافي من الإصابة، بعد مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب انفيلد الشهر الماضي.

وقال كوفاتش: ”شارك ألابا في جزء من تدريبات أمس وليس كلها. سيخوض الفريق مرانه الأخير اليوم. أعتقد أنه سيكون أساسيًا. إنه جاهز بدنيًا وذهنيًا“.

وتعافى كومان الجناح الفرنسي هو الآخر من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكن من غير الواضح إن كان سيشارك في المباراة من بدايتها أم لا.

وأوضح كوفاتش: ”كومان جاهز لمباراة الغد. لكننا سنرى إن كان من الأفضل له أن يشارك أساسيًا، لكنه جاهز وسيكون من بين الخيارات“.

واستعاد بايرن ميونيخ، الذي سيخوض المباراة بدون يوشوا كيميش للإيقاف، صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني من منافسه بروسيا دورتموند، بعد أن اكتسح فولفسبورج 6-صفر، السبت الماضي، محققًا انتصاره رقم 12 في آخر 13 مباراة في الدوري.

ويقدم الفريق البافاري أداء جيدًا ولا يتوقع المدرب كوفاتش أن تنتهي المباراة بالتعادل السلبي كما حدث ذهابًا.

وتابع: ”نعرف أن ليفربول قوي دفاعيًا وسيكون أقوى بعد عودة فيرجيل فان ديك. لكننا قادرون على هز الشباك. أظهرنا هذا في الدوري، لن تنتهي مباراة الغد بالتعادل السلبي. نريد الفوز وسنتعامل مع المباراة على هذا الأساس. لا يمكنك الاعتماد على التعادل السلبي مرتين لتواصل طريقك“.

وأضاف المدرب الكرواتي أن فريقه ربما يكون أحرز أهدافًا كثيرة في الآونة الأخيرة، لكن اللاعبين أهدروا أيضًا العديد من الفرص، وأعرب عن أمله أن يتحسن الفريق في إنهاء الهجمات على أرضه وبين جماهيره، قائلًا: ”نحتاج إلى تحسين الفعالية والحسم أمام المرمى. أنا واثق من أن مؤازرة الجمهور للفريق غدًا على أرضه ستجعل اللاعبين أكثر قدرة على صنع المزيد من الفرص والحسم أمام المرمى“.