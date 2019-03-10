الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد غورماهيا اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

يواجه نادي الزمالك نظيره غورماهيا الكيني، مساء اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهو يبحث عن الفوز فقط.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد غورماهيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ويتصدر نصر حسين داي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل بترو أتلتيكو بـ 4 نقاط.

تاريخ مواجهات الفريقين في مصر يصب في مصلحة الزمالك، ففي ثلاث مواجهات بين الفريقين فاز فيها الزمالك جميعًا.

وكانت أول مواجهة بينهما في دور الـ16 لدوري الأبطال 1984، إذ فاز الزمالك بالقاهرة ذهابًا بهدف دون رد، قبل أن ينسحب الفريق الكيني من الإياب.

وفي البطولة ذاتها عام 1994 تعادلا (1-1) ذهابًا بكينيا وفاز الزمالك في مصر (2-1)، وفي كأس الاتحاد الأفريقي عام 1998، خسر الزمالك من جورماهيا 0-1 في ذهاب دور الـ32 بكينيا، قبل أن يفوز الأبيض 4-0 إيابًا بمصر.

الفريق الكيني خاض هذا الموسم 5 مباريات أفريقية خارج أرضه بواقع مباراتين في دوري الأبطال وثلاث مباريات في الكونفدرالية.

وخسر غورماهيا في دوري الأبطال خارج أرضه أمام بيغ بولتس من مالاوي (1-0) ولوبي ستارز النيجيري (2-0).

وعلى صعيد بطولة الكوفندرالية تعادل سلبيًّا أمام دوالا الكاميروني في الدور التمهيدي، وخسر من بترو أتلتيكو (2-1)، ومن نصر حسين داي (1-0).

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وغورماهيا الكيني في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة bein sport hd1، بتعليق علي محمد علي.