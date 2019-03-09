نادي الزمالك يرفض خوض مباراة المقاولون في الدوري المصري

أشعل نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أزمة جديدة تهدد استمرار بطولة الدوري العام المصري، حيث رفض خوض لقاء المقاولون العرب وطلب تأجيله.

وقال مرتضى خلال تصريحات تلفزيونية:“لاعبو الزمالك يعانون من الإرهاق بسبب ضغط المباريات في الفترة الأخيرة، لذا سيخوض الفريق لقاء جورمهيا الكيني في الكونفيدرالية، ثم يتوجه إلى الجزائر لخوض لقاء نصر حسين داي في البطولة ذاتها.

وأضاف:“اتحاد الكرة أجّل مباريات عديدة للأهلي في الدوري بسبب مشاركته في بطولة أفريقيا، ويجب أن يكون هناك عدالة، وأن يتم تأجيل لقاء المقاولون، ومن يسعي إلى تحقيق مصلحة مصر يساوي بين الأهلي والزمالك“.

وتابع مرتضى:“إدارة المقاولون العرب لن تمانع بتأجيل اللقاء، والزمالك يمثل مصر في الكونفيدرالية، والفوز بالبطولة يضاف لتاريخ الدولة الكروي“.

وعن مصير كريستيان غروس قال:“السويسري مستمر بتدريب الفريق، ولا توجد أي نية لرحيله حاليًا، بل نسعى إلى تجديد عقده مع النادي لتوفير حالة من الاستقرار، ما يؤدي إلى الفوز بالبطولات“.

وكان اتحاد الكرة قد قام بتأجيل لقاء الزمالك والمقاولون العرب لمدة 24 ساعة، بناءً على طلب النادي الأبيض، واعترض سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي.

ومن جانب آخر أعلن رئيس الزمالك، تصوير فيلم تسجيلي لمدة ساعتين يتحدث عن تاريخ بطولات النادي، وأهم النجوم في القلعة البيضاء.