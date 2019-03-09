شبيبة الساورة الجزائري يشعل مجموعة النادي الأهلي المصري بإسقاط سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

أشعل فريق شبيبة الساورة الجزائري مواجهته في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا ضد النادي الأهلي المصري، بفوزه، اليوم السبت، في الجولة الخامسة على سيمبا التنزاني 2-0.

الساورة تقدم أولا عن طريق يحيى شريف الذي سجل بتسديدة قوية للغاية في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

وأتم محمد الأمين حمية أهداف فريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

وبهذا الفوز تصدر الفريق الجزائري المجموعة الرابعة، برصيد 8 نقاط، حصيلة فوزين وتعادلين وخسارة وحيدة.

وبفوز فريق شبيبة الساروة يمنح الأهلي أفضلية كبيرة، حيث إذا حقق المارد الأحمر الفوز في المباراة الأخيرة أمام بطل الجزائر، سيتأهل مباشرة إلي دور الـ8 دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى بين سيمبا وفيتا كلوب.

يذكر أن الأهلي يواجه شبيبة الساورة، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة والسادسة، لدور المجموعات وذلك علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.