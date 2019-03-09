ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد السقوط أمام فيتا كلوب (صورة)

سجل تويسيلا كيسيندا هدفًا قرب النهاية ليقود فيتا كلوب الكونغولي للفوز 1-صفر على ضيفه الأهلي المصري في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت.

وتلقى كيسيندا تمريرة عرضية عند حافة منطقة الجزاء أرسلها نحو مرمى الضيوف لكن الكرة ارتطمت بقدم محمد هاني مدافع الأهلي وتبدل اتجاهها لتسقط داخل مرمى الحارس البديل علي لطفي قبل النهاية بست دقائق.

ورغم الخسارة لا يزال الأهلي في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط من خمس مباريات متقدمًا بفارق الأهداف عن فيتا كلوب.

ويستضيف شبيبة الساورة الجزائري، متذيل الترتيب بخمس نقاط، فريق سيمبا التنزاني صاحب المركز الثالث بست نقاط في وقت لاحق اليوم.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 – الأهلي في المركز الأول برصيد 7 نقاط، بعد فوزه في مباراتين وتعادله في مواجهة والهزيمة في مناسبتين، فيما سجل 8 أهداف واستقبل 3 أهداف.

2 – فيتا كلوب في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعد فوزه في مباراتين وتعادله في مواجهة وهزيمته في مباراتين، سجل 8 أهداف واستقبل 5 أهداف.

3 – سيمبا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بعد فوزه في مباراتين والهزيمة في مثلهما، سجل 4 أهداف واستقبل 10 أهداف.

4 – شبيبة الساورة الجزائري في المركز الرابع برصيد 5 نقاط، بعد فوزه في مباراة وتعادله في مواجهتين وهزيمته في لقاء وحيد، فيما سجل 4 أهداف واستقبل 6 أهداف.