الوداد المغربي يسقط أمام أسيك أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

عاد الوداد البيضاوي المغربي اليوم السبت، من الأراضي الإيفوارية بهزيمة، بعدما تلقى هزيمة من مضيفه أسيك أبيدجان بثنائية نظيفة في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.

بذلك، ارتفع رصيد أسيك إلى 7 نقاط في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة خلف صن داونز الجنوب أفريقي والوداد.

وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث يلعب صن داونز مع لوبي ستارز النيجيري.

???? HIGHLIGHTS .. Asec Mimosas 2-0 Wydad Athletic Casablanca

Matchday 5 #TotalCAFCL pic.twitter.com/mUQvISs2Sn — CAF (@CAF_Online) March 9, 2019

فشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بادر أسيك صاحب الأرض والجمهور بتسجيل التقدم في الدقيقة 68 عبر أحمد توري.

وفي الوقت الذي بحث فيه الوداد عن التعادل، أضاف توري الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 89.