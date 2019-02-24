شاهد إصابة مروعة للاعب بديع أووك مهاجم الوداد المغربي (فيديو)

تعرض بديع أووك لاعب فريق الوداد المغربي، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام سريع واد زم في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم اليوم الأحد.

وتدخل البودالي لاعب سريع واد زم بشكل عنيف مع بديع أووك، وتسبب في كسر ساقه، ما اضطر الحكم عبد الرحيم اليعقوبي إلى طرده، بسبب تدخله بخشونة.

وتم نقل اللاعب بديع أووك إلى أحد المستشفيات القريبة من الملعب.

لقطة إصابة بديع اووك لاعب الوداد الرياضي بكسر على مستوى الساق! بالشفاء العاجل ???? pic.twitter.com/qAMUF2DdDV — الكرة المغربية و العالمية ???????????? (@TheMoroccanBall) ٢٤ فبراير ٢٠١٩

وفاز الوداد على سريع واد زم بثلاثية نظيفة، حيث منح المهاجم أيمن الحسوني التقدم للوداد في الدقيقة 51 بضربة رأس إثر ركلة ركنية نفذها محمد أوناجم.

وعزز المدافع محمد الناهيري النتيجة بضربة رأس أخرى في الدقيقة 66، إثر سوء إبعاد للكرة من الدفاع، بعد ركلة ركنية قبل أن يكمل عبد اللطيف نصير الثلاثية في الدقيقة 75، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع الوداد البيضاوي رصيده إلى 42 نقطة من 19 مباراة في الصدارة، متقدمًا بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي الرجاء الذي خاض 16 مباراة.

في المقابل تعرض سريع واد زم للخسارة السادسة ليتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز 14.