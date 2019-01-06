الوداد يقهر الرجاء في قمة الدوري المغربي (فيديو)

حقق الوداد البيضاوي فوزًا مثيرًا على منافسه الرجاء، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، في قمة منافسات الجولة العاشرة من الدوري المغربي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن الشوط الثاني كان في قمة الإثارة، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الرجاء، بعد خطأ من الحارس أحمد رضى التكناوتي على محسن ياجور لاعب الرجاء، لكن عبدالرحيم الشاكر أهدر الفرصة.

وفي الدقيقة 78، سجل إسماعيل الحداد هدف الوداد بتسديدة على يسار حارس الرجاء مستغلًا كرة من صلاح الدين السعيدي.

وتواصلت الإثارة؛ بعدما طرد الحكم اللاعب زكرياء حدراف من الرجاء في الدقيقة 82، ومحمد ناهيري من الوداد في الدقيقة 94.

ورفع الفوز رصيد الوداد إلى 27 نقطة من 13 مباراة، في الصدارة، مقابل 17 نقطة للرجاء من 11 مباراة في المركز السادس.