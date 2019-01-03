إيقاف بدر بانون قائد الرجاء البيضاوي 6 مباريات

عاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، بدر بانون قائد الرجاء البيضاوي بالإيقاف 6 مباريات؛ بعد طرده أمام نهضة بركان في دوري المحترفين بداعي إهانة حكم اللقاء.

وقالت اللجنة في بيان: “تم توقيف بدر بانون لاعب الرجاء 6 مباريات مع تغريمه 20 ألف درهم؛ بعدما قام بعد طرده في مباراة نهضة بركان بشتم الحكم”.

“وبشأن نفس المباراة تم تغريم الرجاء البيضاوي 10 آلاف درهم؛ لإلقاء جماهيره قنينات على أرضية الملعب”.

كما أوقفت اللجنة عبدالمجيد مضران المسؤول في نهضة بركان 4 مباريات وغرمته 10 آلاف درهم؛ بعد إهانته حكم المباراة.

وسيغيب بانون عن مباريات مهمة للرجاء، منها لقاء القمة أمام الغريم الوداد، الأحد المقبل.

ويحتل الرجاء المركز السادس برصيد 17 نقطة من 10 مباريات، مقابل 24 نقطة للوداد المتصدر من 12 مباراة.