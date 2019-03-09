موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يلاقي النادي الأهليالأهلي المصري منافسه فيتا كلوب من جمهورية الكونغو، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الأهلي وفيتا كلو على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت محمد الكواليني.

ويملك الأهلي 7 نقاط في صدارة المجموعة مقابل 4 نقاط لفيتا كلوب في ذيل الترتيب.

وقال مارتن لاسارتي مدرب الأهلي إن فريقه جاهز تمامًا لخوض المباراة، وأضاف:“لا ننظر إلى فوزنا في لقاء الذهاب 2/0، ومعتادون دائمًا على النظر للأمام، والتعامل مع الأمور بشكل تدريجي“.

وغاب هشام محمد، لاعب الأهلي، عن التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت، مساء الجمعة، واكتفى اللاعب، بتدريبات استشفائية في صالة الألعاب الرياضية في فندق إقامة البعثة، قبل مران الأحمر.

وشكا هشام محمد من آلام في باطن الركبة، الأمر الذي دفع الجهاز الفني لتحديد برنامج خاص له، حتى لا تتفاقم الآلام التي تهدد مشاركته في لقاء يوم غدٍ، أمام فيتا كلوب.