مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب.. الفريق الأحمر في ورطة بعد إصابة هشام محمد

يعاني الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي من أزمة كبيرة في خط الوسط، قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، غدًا السبت، بعد إصابة هشام محمد، خاصة في ظل غياب حمدي فتحي وعدم الرغبة في المجازفة بعمرو السولية العائد من الإصابة.

وغاب هشام محمد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية، كينشاسا.

وخضع هشام لجلسة من التدريبات البدنية والاستشفاء والتأهيل في الجيم بفندق الإقامة قبل مران اليوم.

وجاء غياب هشام محمد وفقًا لرؤية الجهاز الفني بسبب شكوى اللاعب من آلام في باطن الركبة، وهو ما دفع الجهاز الفني لتحديد برنامج خاص له حتى لا تتفاقم الآلام.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة من مساء غدٍ السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.